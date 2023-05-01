الإثنين 01 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بمشاركة مصر.. انطلاق أعمال اجتماع عمان التشاوري بشأن سوريا

مقعد سوريا في الجامعة
مقعد سوريا في الجامعة العربية

بدأت في الأردن، اليوم، أعمال اجتماع عمان التشاوري بشأن سوريا والذي تستضيفه الأردن بمشاركة وزراء خارجية الأردن والسعودية والعراق ومصر وسوريا.

يأتي الاجتماع استكمالاً للاجتماع التشاوري لدول مجلس التعاون الخليجي والأردن والعراق ومصر، الذي عقدة في جدة يوم 14 ابريل الماضي، وللبناء على الاتصالات التي قامت بها هذه الدول مع الحكومة السورية للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية.

وكان اجتماع جدة أكد على ضرورة تأدية دور قيادي عربي في الجهود الرامية لإنهاء الأزمة في سوريا. 

واتفق المشاركون في اجتماع جدة على أهمية حل الازمة الإنسانية، وتوفير البيئة المناسبة لوصول المساعدات لجميع المناطق في سوريا، وتهيئة الظروف اللازمة لعودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى مناطقهم، وإنهاء معاناتهم، وتمكينهم من العودة بأمان إلى وطنهم.

عمان الأردن سوريا مصر السعودية

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