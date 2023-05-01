الإثنين 01 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسى: "طول ما إحنا على قلب رجل واحد محدش يقدر يعمل معانا حاجة"

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الأزمات العالمية المتلاحقة من جائحة كورونا إلى الأزمة الروسية الأوكرانية جاءت لتضيف المزيد من الصعوبات التي يلاقيها العديد من دول العالم، خاصة الدول النامية ومن بينها مصر.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في احتفالية عيد العمال بمصنع الشرقية، اليوم الإثنين: أنا بتابع مواقع التواصل والرأي العام، ولقيت خلال الأحداث الماضية إن في مصر بقوا يقولوا إيه الحكاية وإن الأمور أصبحت تقلق وتخوف أكتر، وعايز أقولكم كلمة مبتتغيرش "مهما كانت التحديات في مصر، أو الموجودة في المنطقة والعالم كله، طول ما إحنا على قلب رجل واحد محدش يقدر يعمل معانا حاجة".

وتابع الرئيس السيسي: في كل تحدي وتطور تشوفوه وتبقوا قلقانين منه هيكون تأثيره إيه علينا، هيكون تأثيره ولا حاجة، ومهما حدث من أزمات ومشاكل في العالم طالما إحنا كشعب متماسكين نقدر نعدي أي حاجة.

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