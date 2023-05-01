الإثنين 01 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حوا لإنتاج محركات البنزين: تدشين المجمع الصناعي خلال 3 سنوات لتوفير 1500 فرصة عمل

فرصة عمل
فرصة عمل

قال المهندس وائل فتحي، مدير الإدارة الهندسية بمصنع حوا لإنتاج محركات البنزين لوسائل النقل الخفيفة، إن المصنع يوفر 90 فرصة عمل للفنيين، و15 فرصة عمل ما بين مهندسين وإداريين، و10 أجانب من الصينيين.

وأضاف فتحي، خلال كلمته في احتفالية عيد العمال بمصنع الشرقية للسكر بحضور الرئيس السيسي، اليوم الاثنين، أنه تم الاتفاق على نقل التكنولوجيا لتصنيع المحرك بالكامل للجانب المصري، وتدريب الكوادر المصرية على جميع مراحل الإنتاج.

وأشار إلى أننا ندشن أول وأهم قسم من أقسام الإنتاج، وهو قسم "الديكاست"، حيث يتم عمل الأجزاء الرئيسية من خام الألمنيوم لجميع أجزاء المحرك، بالإضافة إلى خط الاختبار الذي يعتبر من أحدث الخطوط العالمية الموجودة لضمان أعلى جودة للمنتج، خاصة أننا نستهدف التصدير.

وتابع: نسعى لتدشين المجمع الصناعي بالتعاون مع مبادرة "ابدأ"، وسيتم الانتهاء منه خلال 3 سنوات، ويوفر 1500 فرصة عمل، ونستهدف 30% من الإنتاج للتصدير، وأيضًا عمل قطاع خاص كامل لوحدات الكهرباء.

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