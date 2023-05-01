حوا لإنتاج محركات البنزين.. أول مصنع من نوعه في إفريقيا والشرق الأوسط

وجه المهندس وائل فتحي، مدير الإدارة الهندسية بمصنع حوا لإنتاج محركات البنزين لوسائل النقل الخفيفة، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على توطين الصناعة المحلية، والدعم الذي قدمته مبادرة "ابدأ" للمصنع.

وقال “فتحي”، خلال كلمته في احتفالية عيد العمال بمصنع الشرقية للسكر بحضور الرئيس السيسي، اليوم الاثنين، إن مصنع حوا لإنتاج محركات البنزين هو أول مصنع من نوعه في أفريقيا والشرق الأوسط، ويقام على مساحة 16 ألف متر مربع، بإجمالي تكلفة 330 مليون جنيه.

وأشار إلى أن الطاقة القصوى الإنتاجية التي يتم استهدافها للمصنع هي 20 ألف محرك شهريًا، وسنصل لها قريبًا جدًا، بسعات مختلفة تبدأ من 150 سي سي حتى 250 سي سي، وهذا لتغطية كافة مستويات النقل الخفيف.

وأوضح أن الفاتورة الاستيرادية لهذا البند تكلف مصر 100 مليون دولار سنويًا، ولكن بعد تشغيل الطاقة القصوى للإنتاج سنصل إلى 58 مليون دولار توفيرًا في الفاتورة الاستيرادية، كما أننا نستهدف تصدير 30% من الإنتاج.

وأضاف أن المصنع بشراكة مصرية وتكنولوجية صينية، والجانب المصري هو شركة حواء يمثلها رئيس مجلس إدارة طارق إبراهيم حوا، ومبادرة "ابدأ"، والجانب الصيني يمثله الشريك التكنولوجي لشركة "هونان" وهي من أكبر الشركات المصنعة لمحركات البنزين في الصين.