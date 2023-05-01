وزير القوى العاملة: تنفيذ توجيهات القيادة السياسية فى ملفات العمل بكل دقة وموضوعية

قال حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، إن الوزارة تنفذ توجيهات القيادة السياسية والدولة المصرية في ملفات العمل بكل دقة وموضوعية، وبشكل علمي قائم على حصر ورصد تلك الملفات والتعامل معها، وهي تعي جيدًا هذا التوقيت الذي يشهد فيه عالم العمل تحديات غير مسبوقة.

وأضاف "شحاتة"، خلال كلمته في احتفالية عيد العمال بمصنع الشرقية للسكر بحضور الرئيس السيسي، اليوم الاثنين، أنه منذ تشريفي بتلك المسؤولية، وضعنا كل التحديات والملفات على مائدة الحوار والنقاش مع كل الشركاء الاجتماعيين، وكانت تكليفات الرئيس محل تنفيذ على أرض الواقع، خاصة ملفات دمج ذوي الهمم في سوق العمل، والاستمرار في حماية العمالة غير المنتظمة.

وأشار وزير القوى العاملة، إلى أنه تم التوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة، وتدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل الداخلي والخارجي، والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتطوير التعليم الفني والصناعي، والتواصل مع عمالنا في الخارج وتوعيتهم من خلال مكاتب التمثيل بالخارج التابعة للوزارة.