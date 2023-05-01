الإثنين 01 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزير القوى العاملة: تنفيذ توجيهات القيادة السياسية فى ملفات العمل بكل دقة وموضوعية

حسن شحاتة
حسن شحاتة

قال حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، إن الوزارة تنفذ توجيهات القيادة السياسية والدولة المصرية في ملفات العمل بكل دقة وموضوعية، وبشكل علمي قائم على حصر ورصد تلك الملفات والتعامل معها، وهي تعي جيدًا هذا التوقيت الذي يشهد فيه عالم العمل تحديات غير مسبوقة.

وأضاف "شحاتة"، خلال كلمته في احتفالية عيد العمال بمصنع الشرقية للسكر بحضور الرئيس السيسي، اليوم الاثنين، أنه منذ تشريفي بتلك المسؤولية، وضعنا كل التحديات والملفات على مائدة الحوار والنقاش مع كل الشركاء الاجتماعيين، وكانت تكليفات الرئيس محل تنفيذ على أرض الواقع، خاصة ملفات دمج ذوي الهمم في سوق العمل، والاستمرار في حماية العمالة غير المنتظمة.

وأشار وزير القوى العاملة، إلى أنه تم التوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة، وتدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل الداخلي والخارجي، والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتطوير التعليم الفني والصناعي، والتواصل مع عمالنا في الخارج وتوعيتهم من خلال مكاتب التمثيل بالخارج التابعة للوزارة.

الأكثر قراءة

"جبران" يناشد الرئيس السيسى منح العمال معاشًا يساوى آخر أجر

السيسى لمدير مصنع "فيوتك": "هدعمك لزيادة المكون المحلى لمنتجك 90%"

وفاة مواطن صدمته سيارة مسرعة فى الخليفة

الملا يلتقى السفير الإسبانى بالقاهرة لبحث تغيرات صناعة الطاقة

عقب 6 ساعات تحقيقات.. المتهم بقتل زوجته: لم أتعمد قتلها

الرئيس السيسى يوجّه بممارسة العمال للرياضة.. ومدير مصنع: "بيبدأوا بطابور صباحى"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

حدث فى سبعينيات القرن الماضى

القس. رفعت فكرى

اللص الشريف!!

بسنت حسن

٢٨ ليلًا وقصيدة

ماجد حبته

قمة التنمية والسلام والسلاح

محمد العسيري

شيرين.. مش كل القصص ملهمة

وائل لطفي

المطلوب من الحوار الوطني

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

محمود خليل

وزير وشاعر وزعيم جماعة

صور

حفل الفنان محمد منير فى العريش

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

محطة تل أبيب

المزيد

بوقف هدم المنازل والمدارس.. "أطباء بلا حدود" تدعو إسرائيل للامتثال للقانون الإنساني والدولي

قصف جوى منسوب لإسرائيل على سوريا.. هل يحمل رسالة إلى حزب الله؟

الدورة الصيفية لـ"الكنيست الإسرائيلى": ملفات وقوانين مثيرة للجدل.. ما هى؟