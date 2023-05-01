وزير الخارجية السوري يصل الأردن للمشاركة في اجتماع عودة دمشق للجامعة العربية

وصل وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى العاصمة الأردنية عمان، اليوم للمشاركة في الاجتماع وزراء خارجية السعودية والأردن ومصر والعراق.

وكان في استقبال المقداد القائم بأعمال السفارة السورية في عمان عصام نيال، وعدد من دبلوماسيي السفارة بحسب الوكالة الرسمية السورية “سانا”.

وقالت الخارجية السورية في تغريدة على حسابها على تويتر أمس إن المقداد سيشارك في اجتماع وزراء خارجية سورية والسعودية والأردن ومصر والعراق لمتابعة عدد من القضايا التي تم طرحها خلال الاجتماعات والاتصالات التي جرت مؤخراً.

يأتي اجتماع عمان مكملا لاجتماع جدة التشاوري الذي عقد منتصف أبريل الماضي بمشاركة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والعراق والأردن لبحث حل الأزمة السورية وعودة سوريا إلى الجامعة العربية.