أسعار الكتاكيت اليوم الأثنين 1 -5-2023 في بورصة الدواجن

سوق الكتاكيت يشهد أنخفاض نسبي اليوم في عدد من الشركات، وأسعار الكتاكيت تنعكس علي أسعار الدواجن في الأسواق، ومع أرتفاع التكلفة من فول الصويا والذرة أصبح الإقبال قليل علي دخول دورات جديدة مما تسبب في تراجع اسعار الكتاكيت وذلك وفقا لتصريحات عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية.

ويقدم الدستور إلي متابعيها أسعار الكتاكيت في بورصات الشركات وفي البورصة الرئيسية اليوم الأثنين 1 مايو.

أسعار كتاكيت الشركات اليوم الأثنين

تراجع سعر الكتكوت الأبيض في شركة أسيوط للإستثمار والتنمية ، ليسجل 11.75 جنيها مقابل 12.25 جنيها أمس.

تراجع سعر الكتكوت الأبيض في شركة كايرو ثري ايه للدواجن ليسجل 13 جنيها اليوم، مقابل 14 جنيها أمس.

وأستقرات أسعار الكتكوت الأبيض داحل شركة الصلاح ليسجل 10 جنيهات للكتكوت عمر يوم .

وأستقرات أسعار الكتكوت الأبيض في مجموعة الوادي اليوم الأثنين ليسجل 11 جنيها.

وأستقرات أسعارالكتكوت الأبيض في شركة أمات للدواجن اليوم الأثنين ليسجل 11.50 جنيها.

وأستقرات أسعار الكتكوت الأبيض في شركة شيكسي للإنتاج الداجني اليوم الأثنين ليسجل 10 جنيها.

وأستقرات أسعار الكتكوت الأبيض في مجموعة القصبي للاستثمار اليوم الأثنين ليسجل11 جنيها.

وأستقرات أسعار الكتكوت الأبيض في شركة طيبة لجدود للدواجن اليوم الأثنين ليسجل13 جنيها.

وأستقرات أسعار الكتكوت الأبيض في شركة القاهرة للدواجن اليوم الأثنين ليسجل11 جنيها.

وأستقرات أسعارالكتكوت الأبيض في شركة المنصورة للدواجن اليوم الأثنين ليسجل 6.9 جنيها.

وأستقرات أسعار الكتكوت الأبيض في شركة الكناني جروب اليوم الأثنين ليسجل7.75 جنيها.

وأستقرات أسعار الكتكوت الأبيض في شركة الكناني جروب اليوم الأثنين ليسجل8.5 جنيها.

وأستقرات أسعار الكتكوت الأبيض سمان بيور اليوم الأثنين ليسجل5.5 جنيها.

وأستقرات أسعارالكتكوت سمان ( الأسمر ) اليوم الأثنين ليسجل4 جنيهات.

وأستقرات أسعار الكتكوت الأبيض سمان (الأبيض) اليوم الأثنين ليسجل 4 جنيهات.

وأستقرات أسعار الكتكوت بلدي اليوم الأثنين ليسجل4.50 جنيها.

وأستقرات أسعار الكتكوت ساسو اليوم الأثنين ليسجل6.50 جنيها.

وأستقرات أسعار الكتكوت الأبيض اليوم الأثنين ليسجل 7 جنيهات.

وأستقرات أسعار الكتكوت الأبيض في شركة طنبول للاستثمار الداجني اليوم الأثنين ليسجل11 جنيها.

وأستقرات أسعار الكتكوت الأبيض في شركة دواجن الوطنية اليوم الأثنين ليسجل12.50 جنيها.

أسعار الكتاكيت في البورصة الرئيسية اليوم الخميس

أستقرات أسعار الكتكوت الأبيض عمريوم ليسجل 9 جنيها.

أستقرات أسعار الكتكوت الساسو عمر يوم ليسجل 7 جنيها.

أستقرات أسعارالكتكوت البلدي الحرعمر يوم ليسجل 8 جنيها.