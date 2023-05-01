كيف بدأت قصة العمل 8 ساعات يوميًا؟

يحتفل العمال في واحد مايو من كل عام بيومهم العالمي، الذي جاء تخليدا لما فعلته الحركة العمالية في الولايات المتحدة الأمريكية حين طالبت بحقوق العمال، تحت شعار "8 ساعات عمل، 8 ساعات راحة، 8 ساعات نوم"، لكن في هذا اليوم التاريخي، ماذا تعرف عن عيد العمال ولماذا أصبحت عدد ساعات العمل 8 ساعات رسميًا؟

فى عام 1869 قرر عمال قطاع الملابس فى فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية وبعض عمال الأحذية والأثاث وعمال المناجم، التظاهر للمطالبة بتحسين الأجور وتخفيض ساعات العمل، ووقع الاختيار على الأول من مايو.

جاء بعد ذلك الأول من مايو الذي شهد تنظيم 5000 إضراب للاحتجاج على عدد ساعات العمل والمطالبة بعد زيادتها عن 8 ساعات.

الاحتجاجات امتدت إلى أوروبا، إذ شهدتع عدد من المُدن الأوروبية مظاهرات تزامنت مع المظاهرات الأمريكية للمطالبة بقانون يحدد ساعات العمل بـ8 ساعات بدلا من العمل من 10 إلى 16 ساعة يوميا.

بسبب الوقفات الاحتجاجية التي اجتاحت الولايات المتحدة والدول الأوروبية آنذاك، بدأت الحكومات تستوعب تلك الحركات، وانتصر العمال في أولى مطالبهم بتحديد ساعات العمل اليومية بـ8 ساعات، ثم أصبح رسميا الأول من مايو عيدا للعمال.

أما في مصر، بدأ الاحتفال بعيد العمال منذ 99 عاما، حين نظم عمال الإسكندرية احتفالاً كبيرًا فى مقر الاتحاد العام لنقابات العمال ثم ساروا فى مظاهرة ضخمة، ثم اتخذ عيد العمال شكلا رسميا في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

وفي عام 1964 أصبح الأول من مايو عطلة رسمية يلقى فيها رئيس الجمهورية خطابًا سياسيًا أمام النقابيين وقيادات العمال، ومنذ ذلك الحين صارت الكلمة السياسية التي يلقيها رئيس الجمهورية تقليدًا لا يتركه أي رئيس جاء إلى مصر سنويا، إذ يعد هذا الاحتفال يخدم شريحة كبيرة من المجتمع المصري.