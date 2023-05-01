الإثنين 01 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

طلاب من أجل مصر بجامعة القاهرة تنظم احتفالية يوم اليتيم بمسرح المدينة الجامعية

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

نظمت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، حفل "يوم اليتيم"، وذلك بالتعاون مع إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب، بهدف احتضان الأطفال الأيتام وإدخال الفرحة إلى قلوبهم، وبحضور الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة جيهان المنياوي منسق عام أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة القاهرة، وبمشاركة الطلاب.

وتأتي هذه الاحتفالية، في إطار احتفال أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة القاهرة، بيوم اليتيم وإكرام الأطفال الأيتام واحتضانهم والإحسان إليهم والاهتمام بهم.

وتضمن برنامج الاحتفالية، تقديم عروض وفعاليات ذات مضمون إيجابي، إلى جانب توزيع الهدايا والألعاب والوجبات الغذائية على الأطفال، والتقاط الصور التذكارية معهم.

وأكد الدكتور محمد الخشت، حرص الجامعة على إكرام الأطفال الأيتام لأن جميع الأديان السماوية حثت على الإحسان إليهم والاهتمام بهم ومنحهم الرعاية اللازمة، وإعطاءهم أولوية اجتماعية شاملة، والعمل على إسعادهم ورعايتهم، مشيرًا إلى أن هذه الاحتفالية تأتي انطلاقًا من الدور المجتمعي الذي تقوم به جامعة القاهرة لسد الفجوة الاجتماعية، باعتبار أن الأيتام جزءًا لا يتجزأ من المجتمع، ويجب إدماجهم بالمجتمع وتنمية روح الانتماء لديهم.

يُشار إلى أن أسرة طلاب من أجل مصر هي أسرة طلابية تسعى لتكوين مجتمع طلابي قوى متطور يساهم في تحقيق التنمية المستدامة 2030، وتهدف في سبيل تحقيق رؤيتها إلى إعداد وتدريب الطلاب الجامعيين للارتقاء بالوطن والتأكيد على مكانته الكبيرة بين دول العالم، وتقديم أحدث الوسائل التجريبية للطلاب الجامعيين في مختلف المجالات التنموية، ورفع مستوى الوعي لدى الطلاب لدفعهم نحو المساهمة الفعالة في خطة التنمية المستدامة، ودعم طلاب الفرق النهائية والشباب الخريجين لوجستيا لاقتحام مجال ريادة الأعمال وإنجاح تجاربهم العملية، وتحقيق التواصل بين شباب الجامعات المصرية والجامعات المختلفة في أنحاء العالم لتبادل التجارب وتطوير المهارات.

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