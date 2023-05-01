الإثنين 01 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

كيف سلطت السينما المصرية الضوء على حياة العمال؟

النمر الأسود
النمر الأسود

طوال الوقت، لعبت السينما المصرية دورًا مهمًا في إبراز ما يدور في المجتمعات على المستويات كافة، كما حرصت على أن تمثل كل طبقة من طبقات الشعب بما فيها طبقة العمال، الذي يوافق اليوم عيدها، فكيف قدّم الفن حياة العامل المصري؟

فيلم النمر الأسود

يعد من أكثر الأفلام التي سلطت الضوء على العامل فيلم "النمر الأسود"، الفيلم من إنتاج 1984، إذ تدور قصة الفيلم حول قصة كفاح العامل المصرى، محمد حسن المصرى، فى ألمانيا الذى يتعلم منذ نعومة أظافره الخراطة ثم يسافر للعمل بهذه الحرفة فى ألمانيا.

فيلم الأسطى حسن

قصة فيلم "الأسطى حسن" أن هناك عامل في ورشة خراطة الحديد، غير راض عن حاله، ولديه طفل من زوجته التي تحبه، وتتغير حياته بعد معرفته بإحدى سيدات المجتمع الراقي فتعجب به وتأخذه من حياته وورشته على أمل أنه يصير رجل أعمال ولكن فى النهاية يعود الأسطى حسن إلى ورشته وزوجته، والفيلم إنتاج عام 1952.

فيلم الأرض

فيلم "الأرض" أنتج فى عام 1970، وناقش معاناة الفلاح المصرى الذي يتمسك بأرضه ويفديها بدمه، إذ برع الفنان القدير الراحل محمود المليجى فى دور أبو سويلم وهو رمز الكفاح، ويعكس  الفيلم حياة العامل أو الفلاح على حدٍ سواء لكسب قوت يومهم. 

فيلم أبو كرتونة

فيلم "أبو كرتونة" يعكس معاناة العامل البسيط فى الحصول على حقوقه بشكل كوميدى كما قدمه الفنان محمود عبد العزيز، حيث قدم شخصية رجل بسيط  يسعى لإصلاح حال العمال بحسن نية، الأمر الذي جعله يتورط فى عدد من المشكلات، ثم ينجح أخيرًا في اخذ حقه وزملائه ما يعد انتصارا له. 

فيلم باب الحديد

تم إنتاجه في عام 1958، يعكس جانبًا من حياة العمال في القطارات وبائعي الجرائد.                                    

الأفلام الأسطى حسن الحصول آلاف ابراز اظافر

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