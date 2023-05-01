أحدث مصانع الشرق الأوسط.. معلومات عن شركة الشرقية لصناعة السكر بالصالحية الجديدة

زار الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، محافظة الشرقية، تحديدا مدينة الصالحية الجديدة، لتفقد شركة السكر بالصالحية، وذلك احتفالا بعيد العمال.

وتعد الشركة الشرقية لصناعة السكر، شركة مساهمة مصرية تقوم باستخلاص السكر الأبيض من محصول بنجر السكر وتصديره للخارج.

وقالت الدكتورة أسماء عبد العظيم، المتحدث الرسمى لمحافظ الشرقية، إن شركة الشرقية لصناعة السكر من أحدث مصانع سكر البنجر في الشرق الأوسط، وتقع في مدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية.. ويتمثل المحور الاستراتيجى للشركة في إنتاج السكر الأبيض كمنتج أساسي والمولاس والعلف الحيوانى كمنتجات ثانوية من البنجر والسكر المكرر من السكر الخام، وذلك بطاقة إنتاجية 274 ألف طن من السكر الأبيض، و105 آلآف طن من المولاس، و106 آلاف طن من العلف الحيواني و315 ألف طن من السكر المكرر.

وعن القطاع الزراع، أوضحت أن بنجر السكر يعتبر من المحاصيل الهامة التي تستخدم فى إنتاج السكر وهو عبارة عن نبات له جذر درني يوجد تحت سطح التربة فيما عدا منطقة العنق التي تخرج منها الأوراق والتي يصل السطح المعرض منها لضوء الشمس إلى حوالي 1500 سم مربع للنبات الواحد، حيث تؤدى عملية البناء الضوئي إلى تكوين السكر الأحادي الذي يتحول بدوره إلى السكروز مع نضج النبات، ويتم تخزينه بجذر الدرنة، وتتم زراعة البنجر ابتداء من شهر أغسطس وحتى شهر نوفمبر يتم حصاد محصول بنجر السكر بعد ستة أشهر من زراعته.

وذكرت أنه تم إنشاء مصانع الشركة على مساحة 420 فدانا وتبلغ المساحة المنزرعة بنجر 70 فدان بالإضافة إلى التعاقد مع أكثر من 30 ألف مزارع لإمداد المصنع بما يحتاجه من محصول البنجر.

وتابعت أن المصنع يضم أحدث وحدة لتكرير السكر الخام بطاقة تكرير 2000طن / اليوم يمكنها أن تعمل لمدة 160 يوما متواصلا لإنتاج 320 ألف طن سكر أبيض من الخام ويتكون المصنع من 20 محطة إنتاجية وخدمية ويعمل بالشركة 750 عامل، كما أن الشركة حاصلة على شهادة الجودة وسلامة الغذاء.

واستكملت أن الشركة ستساهم في تطوير وزيادة إنتاجية محصول البنجر بالمحافظة عن طريق التوسع الرأسي في الإنتاجية من خلال استخدام أحدث المعدات في الزراعة والخدمة والحصاد، أنها حققت إنتاجية وصلت إلى 45 طن /الفدان من محصول البنجر.

وعن القطاع الصناعى، فإن البنجر يمر بعدد من المراحل أولها الوزن، حيث يتم وزن سيارات البنجر وحساب الوزن القائم لها، بعد التفريغ يتم حساب الوزن الفارغ للسيارة ومن خلال طرح الوزن الفارغ من الوزن القائم يتم التوصل إلى الوزن الصافي الذي تتم محاسبة المزارع عليه، ويوجد ربط الكتروني بين إدارة الجودة والمالي والموازين لإحصاء بيانات البنجر المورد من وزن ونسبة السكر والشوائب بنظام الأكواد للحفاظ علي سرية حسابات المزارعين.

يعقبها استقبال البنجر ويتم أخذ عينات عشوائية من شاحنات البنجر لتحليلها وحساب نسبة السكر الموجود بالبنجر وكذلك نسبة الشوائب وتقدير مدي جودة البنجر المورد، وتحدد الشركة نسبة سماح من الشوائب حتى 8% يتم بعدها خصم على المزارع كما يتم مكافأة المزارع في حالة التبكير بالتوريد أو إرتفاع حلاوة البنجر عن 16%.

وواصلت: “ثم يمر البنجر بمرحلة الغسيل والذى يعتبر من أهم محطات المصنع والتي على أساسها يتم تغذية القاطعات ببنجر نظيف خالي من الشوائب والحجارة والعروش لأن وجود مثل هذه الشوائب يؤدي إلي تلف في القاطعات وصعوبة عملية الإستخلاص في جهاز الإنتشار، تم تصميم المحطة لتعمل بطاقة 12000- 14000 طن بنجر يوميا”.

واستكملت: “يعقب ذلك مرحلة العروش، يتم فيها تجهيز العروش لتوجيهها لإنتاج علف منها في مجفف اللب ومكابس العلف، ثم يمر البنجر بمراحل أخرى مثل التقطيع والانتشار والكبس والإنصهار وغيرها ليتم إنتاج منتجات الشركة بطاقتها الإنتاجية المحددة”.