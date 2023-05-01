أخبار فاتتك| فرقة "باك ستريت بويز" في المتحف القومي.. وتحذير من التقلبات الجوية

أحداث كثيرة شهدتها الساعات الماضية تنوعت بين الشأن المحلي والشأن العالمي وأخبار الحوادث، جميعها كانت مثيرة لاهتمام المواطن، ولمن يرغب في معرفة آخر الأخبار التي حدثت على مدار الساعات الماضية، ترصد الدستور نشرة “أخبار فاتتك”.

فرقة "باك ستريت بويز" فى ضيافة المتحف القومى للحضارة المصرية.. اليوم

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط الفرقة الغنائية الأمريكية "باك ستريت بويز"، وذلك على هامش زيارتها الحالية لمصر لإحياء حفل جماهيري اليوم الإثنين، وذلك ضمن جولتها حول العالم والتي تتضمن حفلات بدول إفريقيا والشرق الأوسط والهند.

وكان فى استقبال الفرقة الغنائية الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، حيث رحب بأعضائها وقدم لهم الهدايا التذكارية، كما قام بتعريفهم بالموقع الفريد للمتحف وتاريخه ودوره الثقافى، مشيرًا إلى أهمية المتحف فى الحفاظ على التاريخ والتراث المصري على مر العصور.. هنا

"جون كاروبي": عازمون على تعزيز شراكتنا مع الشركات المصرية خلال المرحلة المقبلة

تقدم جون كاروبي، رئيس الجانب الياباني في مجلس الأعمال المصري الياباني بالشكر لأعضاء مجلس الأعمال من الجانب المصري وهيئة التعاون اليابانية "جيترو" لتنظيم المنتدى المصري الياباني الذي عقد مساء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفوميو كيشيدا، رئيس وزراء اليابان..هنا

رئيس الوزراء ونظيره اليابانى يترأسان مُنتدى رجال الأعمال بالبلدين

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و"فوميو كيشيدا"، رئيس الوزراء الياباني، منتدى رجال الأعمال المصري – الياباني، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين بالبلدين.

وخلال المنتدى، ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة أعرب في مُستهلها عن سعادته بالمشاركة في اجتماع مُنتدى رجال الأعمال المصري الياباني بتشريف "فوميو كيشيدا"، الذي يزور مصر كأول دولة ضمن جولته في القارة الأفريقية، كما تعد تلك الزيارة هي الثانية لرئيس وزراء اليابان لمصر خلال السنوات العشر الأخيرة..هنا

بسبب التقلبات الجوية.. هانى الناظر يقدم روشتة للوقاية من الأمراض الجلدية

قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، إننا نمر بأصعب فترة في السنة على صحة البشرة والجلد نتيجة التقلبات الجوية والأتربة وتفتح الأزهار وحبوب اللقاح التي تخرج منه وقد تسبب حساسية لبعض الناس، كما أن عدد ساعات سطوع أشعة الشمس يزيد.. هنا

مصرع عامل سقط من أعلى كوبرى المنيب

كشف مصدر أمني مصرع عامل، أثناء محاولة عبور السور الحديدي لكوبري المنيب إلى حارة السير البطيء، حيث اختل توازنه وسقط، ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحال، جرى نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.. هنا