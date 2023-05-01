الإثنين 01 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع عامل سقط من أعلى كوبرى المنيب.. ووفاة سيده دهسًا أمام جامعة القاهرة

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

كشف مصدر أمني مصرع عامل، أثناء محاولة عبور السور الحديدي لكوبري المنيب إلى حارة السير البطيء، حيث اختل توازنه وسقط، ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحال، جرى نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كانت البداية عندما تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من العقيد محمد الصغير مفتش المباحث، يفيد فيه بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة، بسقوط أحد الأشخاص من أعلى كوبري المنيب، على الفور انتقل العميد الدكتور حسن دكروري مأمور القسم، والمقدم هشام فتحي رئيس المباحث، والقوة المرافقة لهما إلى مكان الواقعة.

وبالانتقال والفحص، تبين إصابة عامل 33 سنة، بكسور متفرقة بالجسم، ونزيف حاد، ولقي مصرعه في الحال، إذ حاول عبور السور الحديدي أعلى كوبري المنيب اتجاه المريوطية، من حارة السير السريع إلى السير البطيء، إلا أنه اختل توازنه وسقط أرضا من ارتفاع 15 مترا.

وبسؤال شهود العيان، أكدوا ما جاء بالفحص، جرى نقل المتوفى إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة، والتصريح بالدفن.

كما لقيت ممرضة مصرعها، اصطدم بها أتوبيس أمام جامعة القاهرة، جرى نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من المقدم محمد الصغير مفتش المباحث، يفيد فيه بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة، بوقوع حادث مصادمة ومتوفاة بشارع الجامعة، على الفور انتقل العميد دكتور حسن الدكروري مأمور القسم، والمقدم هشام فتحي رئيس المباحث إلى مكان الواقعة.

وبالانتقال والفحص، تبين اصطدام أتوبيس هيئة نقل عام قيادة سائق 40 سنة، بسيدة  50 سنة، أثناء عبورها نهر الطريق أمام الجامعة، تم نقل الجثمان إلى المستشفى، وتم التحفظ على السائق والأتوبيس، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة، لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.

اختل توازنه إخطار احد احيل أدم اعلى أشخاص ادار اعل

الأكثر قراءة

أدعية لفك الكرب.. دعاء الصباح اليوم الإثنين 1 مايو 2023

سعر جرام الذهب اليوم 1 مايو 2023 فى مصر وبدون مصنعية للبيع والشراء

حالة الطقس اليوم الإثنين 1 مايو 2023 وسبب انخفاض درجات الحرارة

عقب 6 ساعات تحقيقات.. المتهم بقتل زوجته: لم أتعمد قتلها

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 1 مايو 2023

تحرير 38 محضرا ضد أصحاب المخابز المخالفة بالغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

حدث في سبعينات القرن الماضي

القس. رفعت فكرى

اللص الشريف!!

بسنت حسن

٢٨ ليلا و قصيدة

ماجد حبته

قمة التنمية والسلام والسلاح

محمد العسيري

شيرين.. مش كل القصص ملهمة

وائل لطفي

المطلوب من الحوار الوطني

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

محمود خليل

وزير وشاعر وزعيم جماعة

صور

حفل الفنان محمد منير فى العريش

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

محطة تل أبيب

المزيد

بوقف هدم المنازل والمدارس.. "أطباء بلا حدود" تدعو إسرائيل للامتثال للقانون الإنساني والدولي

قصف جوى منسوب لإسرائيل على سوريا.. هل يحمل رسالة إلى حزب الله؟

الدورة الصيفية لـ"الكنيست الإسرائيلى": ملفات وقوانين مثيرة للجدل.. ما هى؟