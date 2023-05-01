الإثنين 01 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

البابا فرنسيس يكشف تدخل الفاتيكان لإنهاء الحرب فى أوكرانيا

البابا فرنسيس بابا
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان

قال البابا فرنسيس يوم الأحد إن الفاتيكان يشارك في مهمة سلام لمحاولة إنهاء الصراع بين روسيا وأوكرانيا لكنه امتنع عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وأضاف بابا الفاتيكان للصحفيين خلال رحلة العودة إلى الوطن بعد زيارة لهنغاريا استغرقت ثلاثة أيام: "أنا على استعداد لبذل كل جهد ممكن. هناك مهمة قيد التنفيذ الآن لكنها ليست علنية بعد. عندما تكون علنية، سأكشف عنها".

وتابع: “أعتقد أن السلام يتم دائما من خلال فتح القنوات، لا يمكنك أبدا تحقيق السلام من خلال الإغلاق. هذا ليس بالأمر السهل”.

وكشف البابا فرنسيس أنه تحدث عن الوضع في أوكرانيا مع رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان ومع المطران هيلاريون وهو ممثل للكنيسة الأرثوذكسية الروسية في بودابست.

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