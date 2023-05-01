الإثنين 01 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

واشنطن: ساعدنا ألف أمريكى على مغادرة السودان منذ بدء العنف

السودان
السودان

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الأحد، أنها ساعدت قرابة ألف من مواطنيها على مغادرة السودان منذ اندلاع أعمال العنف في البلاد في 15 أبريل نيسان الجاري.

وأكدت الوزارة وصول ثاني قافلة تنظمها الحكومة الأمريكية إلى بورتسودان للمساعدة في إجلاء مواطنيها من السودان، بحسب ما نقلت قناة الحرة الأمريكية.

وقالت الوزارة إن الولايات المتحدة ساعدت قرابة ألف مواطن أمريكي على مغادرة السودان منذ اندلاع العنف في البلاد.

وكان مسؤولان أمريكيان قد ذكرا في وقت سابق، الأحد، أن الولايات المتحدة أرسلت السفينة "يو. أس. أن. أس برونزويك"، تابعة للبحرية إلى السودان للمساعدة في إجلاء الأمريكيين الذين تقطعت بهم السبل هناك.

الأكثر قراءة

الأدعية المستجابة.. دعاء فجر اليوم الإثنين 1 مايو 2023

مصدر داخل كاف: لن يتم نقل مباراة الأهلى والترجى لهذا السبب

باحث يكشف لـ"الدستور" أهمية لقاء الرئيس السيسى ورئيس وزراء اليابان

واشنطن: ساعدنا ألف أمريكى على مغادرة السودان منذ بدء العنف

عقب 6 ساعات تحقيقات.. المتهم بقتل زوجته: لم أتعمد قتلها

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 1 مايو 2023 بالقاهرة والمحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

حدث في سبعينات القرن الماضي

القس. رفعت فكرى

اللص الشريف!!

بسنت حسن

٢٨ ليلا و قصيدة

ماجد حبته

قمة التنمية والسلام والسلاح

محمد العسيري

شيرين.. مش كل القصص ملهمة

وائل لطفي

المطلوب من الحوار الوطني

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

محمود خليل

وزير وشاعر وزعيم جماعة

صور

حفل الفنان محمد منير فى العريش

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

محطة تل أبيب

المزيد

بوقف هدم المنازل والمدارس.. "أطباء بلا حدود" تدعو إسرائيل للامتثال للقانون الإنساني والدولي

قصف جوى منسوب لإسرائيل على سوريا.. هل يحمل رسالة إلى حزب الله؟

الدورة الصيفية لـ"الكنيست الإسرائيلى": ملفات وقوانين مثيرة للجدل.. ما هى؟