واشنطن: ساعدنا ألف أمريكى على مغادرة السودان منذ بدء العنف

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الأحد، أنها ساعدت قرابة ألف من مواطنيها على مغادرة السودان منذ اندلاع أعمال العنف في البلاد في 15 أبريل نيسان الجاري.

وأكدت الوزارة وصول ثاني قافلة تنظمها الحكومة الأمريكية إلى بورتسودان للمساعدة في إجلاء مواطنيها من السودان، بحسب ما نقلت قناة الحرة الأمريكية.

وقالت الوزارة إن الولايات المتحدة ساعدت قرابة ألف مواطن أمريكي على مغادرة السودان منذ اندلاع العنف في البلاد.

وكان مسؤولان أمريكيان قد ذكرا في وقت سابق، الأحد، أن الولايات المتحدة أرسلت السفينة "يو. أس. أن. أس برونزويك"، تابعة للبحرية إلى السودان للمساعدة في إجلاء الأمريكيين الذين تقطعت بهم السبل هناك.