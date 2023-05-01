"وصل نقطة الانهيار".. تحذير أممى من الوضع الإنسانى فى السودان

حذر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن جريفيث، مساء الأحد، من أن الوضع الإنساني في السودان وصل "نقطة الانهيار".

جاء ذلك في بيان صدر عنه قبيل توجهه في رحلة إلى المنطقة "على الفور في ضوء تدهور الأزمة في السودان"، بناء على توجيهات الأمين العام، أنطونيو جوتيريش.

وقال جريفيث، في البيان الذي نشر بالموقع الإلكتروني لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الانسانية: "قبل أسبوعين اندلعت اشتباكات في الخرطوم وفي أنحاء أخرى بالسودان".

وأضاف أن "الوضع الإنساني (في السودان) وصل نقطة الانهيار".

وأوضح أن الوصول إلى الرعاية الصحية العاجلة، بما في ذلك المصابين في أعمال العنف، "مقيد بشدة، مما يزيد من مخاطر الوفاة".