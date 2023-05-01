الإثنين 01 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الجزائر تنسحب من رئاسة لجنة بالبرلمان الدولى بسبب إسرائيل

البرلمان الجزائري
البرلمان الجزائري

أعلن المجلس الشعبي الوطني بالجزائر (الغرفة الأولى للبرلمان)، الأحد، انسحاب نائب رئيسه منذر بودن من رئاسة "لجنة مكافحة الإرهاب" بالبرلمان الدولي بسبب "اختيار إسرائيل في عضويتها".

وذكر بيان للمجلس أن القرار جاء "بعد استشارة واسعة وانسجاما مع مواقف الجزائر الثابتة من القضايا العادلة في العالم، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية".

وانتخبت الجزائر ممثلة في نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني منذر بودن رئيسة لـ"المجموعة الاستشارية الرفيعة المستوى لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف" بالاتحاد البرلماني الدولي خلال أشغال جمعيته العامة الـ146 التي عقدت بدولة البحرين بين 11 و15 مارس الماضي.

وأفاد بيان المجلس الجزائري، بأن الجمعية العامة للبرلمان الدولي صدقت في ذلك الوقت على أعضاء جدد في "لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف" ممثلين للسعودية، سلطنة عمان، المكسيك، إيران، الهند، السويد وإسرائيل.

وأوضح أن "الانسحاب تم من رئاسة اللجنة مع البقاء عضوا بها، وأنها لم تلتئم بعد من اختيار أعضائها"، دون أن يشير إلى سبب التأخر في الإعلان عن قراره.

وترفض الجزائر إقامة علاقات مع إسرائيل وتطالب بإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية. 

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