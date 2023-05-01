رغم خسارته من الجيش الملكى.. اتحاد العاصمة يتأهل إلى نصف نهائى الكونفيدرالية

تأهل فريق اتحاد العاصمة الجزائري للدور قبل النهائي من بطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية)، وذلك رغم خسارته 2 /3 أمام مضيفه الجيش الملكي المغربي في إياب دور الثمانية.

وكان الفريق الجزائري قد فاز ذهابا 2 / صفر، لينجح في التأهل مستفيدا من تفوقه 4 /3 في مجموع المباراتين، ليواجه فريق أسيك ميموزا الإيفواري في الدور المقبل.

وتقدم الجيش الملكي بهدف عكسي سجله أسامة شيتا، لاعب اتحاد العاصمة بالخطأ في الدقيقة الثامنة، قبل أن يعدل سعدي رضواني النتيجة للفريق الجزائري في الدقيقة 12.

وفي الدقيقة 60 سجل ديني إديلسون الهدف الثاني للجيش الملكي، قبل أن يدرك خالد بوسيلو التعادل مجددا للفريق الجزائري في الدقيقة 78.

وسجل محمد ربيع حريمات الهدف الثالث للجيش الملكي من ضربة جزاء في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.