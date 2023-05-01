الإثنين 01 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عبدالحليم قنديل يكشف جهود الدولة لعودة المصريين من السودان

الكاتب الصحفي عبدالحليم
الكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل

قال الكاتب الصحفي، عبدالحليم قنديل، إن الدولة بذلت جهدًا كبيرًا لإعادة المصريين من السودان بعد نشوب الحرب به، ولم يكن الأمر قاصرًا على الجنود، ولكن شملت العودة كل المصريين والذين يقدر عددهم بـ 10 آلاف.

وأضاف قنديل، خلال لقائه في برنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامي شادي شاش، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة وفرت خطوطًا جوية ونقاط ارتكاز للمصريين ليأتوا إليها، وتم الإعلان عنها وهذا جهد مشكور للدولة المصرية، مشيرًا إلى أن مصر حققت نصف إجلاء رعاياها مقارنة بالدول الأخرى.

وأوضح أن السودان بلد واسع فمساحته تصل إلى 2 مليون و600 ألف كيلو قبل انفصاله، بالإضافة إلى التواجد السكاني، وحوله 7 دول، 6 حدودهم مفتوحة، ولا توجد حدود محكمة سوى مع مصر.

 6.5 مليون سوداني مقيمن في مصر

وتابع أن الخرطوم مركز السودان والمسافة بينها وبين أي ولاية 1000 كيلو متر، فالجهد كبير جدًا وساعد على الترابط والنجاح، مشيرًا إلى أنه يوجد 6.5 مليون سوداني مقيمن في مصر وتم إجلاء عددًا كبيرًا منهم  من السودان مؤخرًا وهم ضيوف مصر لأننا شعب واحد موزع على دولتين.

عبدالحليم قنديل إعادة المصريين السودان نشوب الحرب إجلاء رعاياها

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