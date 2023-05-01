الإثنين 01 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

توقيع اتفاقية تمويل بين تونس والصندوق العربى للإنماء بقيمة 16 مليون دينار كويتى

تونس
تونس

وقع كل من الصندوق العربي للإنماء والحكومة التونسية اتفاقية تمويل تحصل من خلالها تونس على 16 مليون دينار كويتي أي ما يعادل نحو 157 مليون دينار تونسي.

وقالت قناة "نسمة" التونسية إن وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي، سمير سعيد والمدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بدر محمد السعد، وقعا أمس السبت، اتفاقية تمويل بين الجمهورية التونسية والصندوق للمساهمة في عدة مشاريع.

ويأتي من بين المشاريع المستهدفة إنجاز وتأهيل الطرق المصنفة بكل من باجة وجندوبة والكاف ونابل، إضافة إلى اتفاقية هبة بقيمة 3 مليون دينار تونسي ستخصص للمساهمة في اقتناء تجهيزات و معدات طبية لصالح وزارة الصحة التونسية.

يشار إلى أن توقيع اتفاقية التمويل جاء على هامش الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية المنعقدة في العاصمة المغربية.

الأكثر قراءة

عقب 6 ساعات تحقيقات.. المتهم بقتل زوجته: لم أتعمد قتلها

حدث في سبعينات القرن الماضي

إحالة عامل خردة للجنايات بتهمة قتل شاب لسرقة تروسيكل فى أكتوبر

تأكيدًا لـ«الدستور».. الملا يعتمد العلاوة الجديدة للعاملين بقطاع البترول

٢٨ ليلا و قصيدة

اللص الشريف!!

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

حدث في سبعينات القرن الماضي

القس. رفعت فكرى

اللص الشريف!!

بسنت حسن

٢٨ ليلا و قصيدة

ماجد حبته

قمة التنمية والسلام والسلاح

محمد العسيري

شيرين.. مش كل القصص ملهمة

وائل لطفي

المطلوب من الحوار الوطني

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

محمود خليل

وزير وشاعر وزعيم جماعة

صور

حفل الفنان محمد منير فى العريش

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

محطة تل أبيب

المزيد

بوقف هدم المنازل والمدارس.. "أطباء بلا حدود" تدعو إسرائيل للامتثال للقانون الإنساني والدولي

قصف جوى منسوب لإسرائيل على سوريا.. هل يحمل رسالة إلى حزب الله؟

الدورة الصيفية لـ"الكنيست الإسرائيلى": ملفات وقوانين مثيرة للجدل.. ما هى؟