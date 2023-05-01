الإثنين 01 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكى لشؤون الشرق الأدنى تزور العراق والأردن

باربرا ليف
باربرا ليف

بدأت مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، زيارة إلى الأردن والعراق، حيث تناقش مجموعة من الأولويات الأمريكية في المنطقة، بما في ذلك تعزيز التعاون الاقتصادي ومناقشة التحديات الأمنية.


وذكرت الخارجية الأمريكية - في بيان الأحد على موقعها الرسمي - أن مساعدة وزيرة الخارجية بدأت أمس رحلتها إلى الأردن، حيث التقت برئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين أيمن الصفدي؛ لبحث مجالات التعاون الثنائي و الإصلاح الاقتصادي، وسبل توسيع الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والأردن.


كما تزور باربرا ليف العراق - خلال جولتها التي تستمر حتى 5 مايو - حيث من المقرر أن تلتقي مع كبار المسؤولين الحكوميين والمجتمع المدني لإعادة تأكيد التزام الولايات المتحدة بعراق آمن ومستقر.


وستركز ليف خلال زيارتها لكل من بغداد وأربيل على تعزيز الشراكة الأمريكية الشاملة مع حكومة وشعب العراق.

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