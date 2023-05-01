الإثنين 01 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أحمد فهيم: جميع مشاهد "جعفر العمدة" كانت صعبة

أحمد فهيم
أحمد فهيم

عبر الفنان أحمد فهيم، عن سعادته بتصريحات الفنانة منة فضالي عن دوره في مسلسل جعفر العمدة، والتي قالت فيها يستاهل أوسكار".

وقال أحمد فهيم، خلال لقائه ببرنامج "مصر جديدة"، والمُذاع عبر فضائية "ETC"، مساء اليوم الأحد، إن المخرج محمد سامي له مكانة خاصة منفردة عن باقي المخرجين.

وأضاف أن للمخرج محمد سامي مكانة كبيرة في قلبه فهو من قدمه ووثق به وعندما يعمل معه يشعر بالسعادة والاطمئنان.

وأشار فهيم إلى أن كل المشاهد في مسلسل جعفر العمدة كانت صعبة، وشخصية سيد نفسها صعبة، خصوصا مشاهد المعارك مع أسرة "حمادة فتح الله" ضمن الأحداث.

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