أحمد فهيم: جميع مشاهد "جعفر العمدة" كانت صعبة

عبر الفنان أحمد فهيم، عن سعادته بتصريحات الفنانة منة فضالي عن دوره في مسلسل جعفر العمدة، والتي قالت فيها يستاهل أوسكار".

وقال أحمد فهيم، خلال لقائه ببرنامج "مصر جديدة"، والمُذاع عبر فضائية "ETC"، مساء اليوم الأحد، إن المخرج محمد سامي له مكانة خاصة منفردة عن باقي المخرجين.

وأضاف أن للمخرج محمد سامي مكانة كبيرة في قلبه فهو من قدمه ووثق به وعندما يعمل معه يشعر بالسعادة والاطمئنان.

وأشار فهيم إلى أن كل المشاهد في مسلسل جعفر العمدة كانت صعبة، وشخصية سيد نفسها صعبة، خصوصا مشاهد المعارك مع أسرة "حمادة فتح الله" ضمن الأحداث.