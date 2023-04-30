الإثنين 01 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

خيري رمضان: خضعت لعملية جراحية في الفك الأمامي وغير قادر على نطق بعض الحروف

الإعلامي خيري رمضان
الإعلامي خيري رمضان

كشف الإعلامي خيري رمضان، عن خضوعه لعملية جراحية في الجزء الأمامي من الفك خلال الفترة الماضية، مؤكدا أنه حصل على بنج كلي خلال اجراء العملية واستمرت العملية الجراحية لمدة 8 ساعات، ولم يكن لديه القدرة على نطق الحروف بشكل جيد.

وأوضح خيري رمضان، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة القاهرة والناس، أن عمليات الزراعة التي تعرض لها في الفك تستمر لـ4 شهور، منوهًا بأنه يعاني من بعض المشاكل بعد إجراء هذه العملية.

وأشار خيري رمضان، إلى أنه يعاني من بعض المشاكل في مخارج الحروف، ومشكلة في النطق الصحيح، موضحًا أن إعداد البرنامج تحدثوا معه عن أن هناك مشكلة في النطق، مؤكدًا أنه لم يكن قادر على النطق الصحيح لبعض الحروف لحين عودة الأمور لطبيعتها.

الإعلامي خيري رمضان خيري رمضان عملية جراحية حديث القاهرة شاشة القاهرة والناس

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