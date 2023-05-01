يورجن كلوب بعد الفوز على توتنهام: لا يمكننا التأهل لدوري أبطال أوروبا

يرى الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لـ ليفربول، أنه فريقه غير قادر على التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، الموسم المقبل.

وحقق فريق ليفربول، انتصارًا هامًا وصعبًا على توتنهام، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في قمة الجولة الرابعة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “ بريميرليج”، موسم 2022-2023.

وقال كلوب في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "هل يمكننا التأهل إلى دوري أبطال أوروبا؟ بالطبع لا".

وأضاف: "إذا فاز مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد بجميع مبارياتهم، فكيف يمكننا أن نكون هناك؟".

ويحتل فريق ليفربول، المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 56 نقطة، بفارق 7 نقاط، خلف مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا.

كما أثنى يورجن كلوب، على فريق برايتون، قائلًا: "لعب برايتون هذا الأسبوع إحدى أفضل مباريات كرة القدم التي رأيتها في حياتي ، ولا بد لي من القول ، مدرب الفريق روبرتو دي زيربي ، إنه رائع".

وزاد: "هم وراءنا مع مباراتين في متناول اليد بالنسبة لهم، أستون فيلا يتطور. إذا تمكنا من بقائهم وراءنا فسيكون هذا نجاحًا بالفعل".

كما تحدث كلوب، عن إصابته أثناء احتفاله بهدف لاعبه ديوجو جوتا، قائلًا: "أوتار الركبة سيئة بما فيه الكفاية.. إنه عقاب على عدم التصرف بالطريقة الصحيحة. لدي ألم لبضعة أيام".