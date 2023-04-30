الأحد 30/أبريل/2023 - 11:15 م 4/30/2023 11:15:09 PM

ومالُه..

أتصوّر سيلفى علشانك..

وأبُصّ ع الكاميرا،

وأشوف أوطانى فى مكانك..

يا وحى الشعر يا قمرة،

وهلبِس چينز ومشجّر..

وأنسىٰ الشِّيب،

وهلغى عقلى لو فكّر..

وقالِّلى: عيب،

وأسافر ليكِ واتهوّر..

وأنط السورْ،

وألاغى قلبك السهران بهمسة نورْ،

وأثور ع العادى وقديمِكْ

وأجاور ألِفى مع ميمِكْ

وأهيّأ أُمّ

تلم قليبى م السقعة كمان وتضُمّ

عشان أعجبْ،

وأسابق نحوك الدنيا..

وراح أغلبْ،

عشانك كل شىء يتحبْ

يا معراجى..

يا سر النور فى سراجى..

يضوِّى حتى لو زيته خلِص واتكبْ!!

الحلم الدايم

أنا ياااااما تخيلتك جنبى

فى الطيارة

زى الأفلام العربى

مكونتش صح وسيم

لكن كل جمال الدنيا فرحة ف قلبى

ياااااما تخيّلت خيالك

بيجرى،

واجرى وراه فى شوارع حلوة

مفيهاش ناس بتراقب حبِّيبة،

وتحاسب أنفاس الشوق

فيها بس الطِّيبة،

وفضلنا نجرى

وتعملى نفسك تعبانة

واعمل نفسى بسند إيدك

يااااااااه بحضن فيك من غير لوم؟؟!!

وعلى كده طول الرحلة كام يوم!!!

وارجع أصحى من حلمى وأفُوق

على بُعدك،

على دمعة فعينى م الشوق