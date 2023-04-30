الأحد 30 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

أتصوّر سيلفى علشانك

أحمد الجعفرى
أحمد الجعفرى

 

 

ومالُه..

أتصوّر سيلفى علشانك..

وأبُصّ ع الكاميرا،

وأشوف أوطانى فى مكانك..

يا وحى الشعر يا قمرة،

وهلبِس چينز ومشجّر..

وأنسىٰ الشِّيب،

وهلغى عقلى لو فكّر..

وقالِّلى: عيب،

وأسافر ليكِ واتهوّر..

وأنط السورْ،

وألاغى قلبك السهران بهمسة نورْ،

وأثور ع العادى وقديمِكْ

وأجاور ألِفى مع ميمِكْ

وأهيّأ أُمّ

تلم قليبى م السقعة كمان وتضُمّ

عشان أعجبْ،

وأسابق نحوك الدنيا..

وراح أغلبْ،

عشانك كل شىء يتحبْ

يا معراجى..

يا سر النور فى سراجى..

يضوِّى حتى لو زيته خلِص واتكبْ!!

 

الحلم الدايم

أنا ياااااما تخيلتك جنبى

فى الطيارة

زى الأفلام العربى

مكونتش صح وسيم

لكن كل جمال الدنيا فرحة ف قلبى

ياااااما تخيّلت خيالك

بيجرى،

واجرى وراه فى شوارع حلوة

مفيهاش ناس بتراقب حبِّيبة،

وتحاسب أنفاس الشوق

فيها بس الطِّيبة،

وفضلنا نجرى

وتعملى نفسك تعبانة

واعمل نفسى بسند إيدك

يااااااااه بحضن فيك من غير لوم؟؟!!

وعلى كده طول الرحلة كام يوم!!!

وارجع أصحى من حلمى وأفُوق

على بُعدك،

على دمعة فعينى م الشوق

الأكثر قراءة

تأكيدًا لـ«الدستور».. الملا يعتمد العلاوة الجديدة للعاملين بقطاع البترول

عقب 6 ساعات تحقيقات.. المتهم بقتل زوجته: لم أتعمد قتلها

حبس المتهم بقتل شقيقته خنقاً ببولاق الدكرور في الجيزة

حفلتا الموسيقار عمر خيرت بدار الأوبرا ترفعان شعار كامل العدد

الاستعدادات النهائية للافتتاح التجريبي لسوق بدر النموذجي (صور)

الخارجية: إجلاء 6960 مصريًا من السودان حتى الآن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

قمة التنمية والسلام والسلاح

محمد العسيري

شيرين.. مش كل القصص ملهمة

وائل لطفي

المطلوب من الحوار الوطني

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

محمود خليل

وزير وشاعر وزعيم جماعة

محمد سامي يكتب: "يعقوب".. الشيطان يبحث عن مؤرخ

إسراء شوقي

الفن يرد.. «المتحدة» بلسان كليوباترا «الهوية المصرية أولًا»

نسرين فؤاد

مصر البيت الكبير

صور

حفل الفنان محمد منير فى العريش

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

محطة تل أبيب

المزيد

بوقف هدم المنازل والمدارس.. "أطباء بلا حدود" تدعو إسرائيل للامتثال للقانون الإنساني والدولي

قصف جوى منسوب لإسرائيل على سوريا.. هل يحمل رسالة إلى حزب الله؟

الدورة الصيفية لـ"الكنيست الإسرائيلى": ملفات وقوانين مثيرة للجدل.. ما هى؟