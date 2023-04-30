وزيرة الهجرة تكشف عن عمر أصغر عائد من السودان

قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن الوزارة تعاملت مع الجالية المصرية في السودان بكل أشكالها، فهناك بعثة لشركة مصر للطيران وبعثة للتربية والتعليم وهناك بعثات أخرى خاصة بالبنك الأهلي المصري ومهندسين زراعيين وغيرها.

وأضافت «جندي» خلال مداخلة مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء» على قناة «cbc»، أنّ الوزارة تعاملت مع كل الفئات، وكان أصغر طفل مصري نقلته الوزارة إلى مصر كان عمره 25 يومًا، حيث تواصلت مع المصريين بشكل منظم فيه تواصل مباشر منذ الدقيقة الأولى لتطور الأحداث.

وسائل التواصل مع المصريين بالسودان خلال الأزمة

وتابعت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن الوزارة لديها مجموعات عمل من خلال تطبيق واتساب والسوشيال ميديا وهو ما سهل الكثير، لأن التواصل المباشر أدى إلى التعرف على المشكلات والأزمات المباشرة وتم التعامل معها مثل نقص الأكل والمياه والدواء وانقطاع الكهرباء والإنترنت، بالإضافة إلى دوي المدافع، وهو ما أثر على أبناء الجالية المصرية، حيث تواصلت معهم الوزارة لتهدئتهم