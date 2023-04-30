تقف أمامى مضطربة.. محنية الرأس، أتأمل يدهـا المنكمشة، تكـاد ساقاها لا تقـويان على الصمود، يرتعش جسدهـا تحت ثـوبها الريفى، وعلى صفحـة وجهها تطفح دماء الخجل، فتزيد وجهها احمرارًا، ويهدها الإعياء!

على الرغــم من ذلك كانت تبـدو جميلـة، جميلـة لدرجة أنها أنستنى كل شىء.. يدها الممدودة.. ثيابها المعفرة، وأخذت أحملق فى وجهها، سرنى النظر إلى وجهها الهادئ، الخالى من المساحيق المزعجة!

شعرت بالطمأنينـة فى عينيها النجـلاوين، سحرنى حياؤهـا الجـذاب، فانفلت منى غصبًا عنى لسانى ليتغنى بحسنها ويطرى على رقتها..

- أنت جميلة.. ولا بــد أن يكــون هــذا هـــو اسمك، عمـومًا أنـا اخترت أن أناديكِ بــه!

طأطأت رأسها خجـــلًا.. فــرت من عينيها دمعـــة، كــم هى ملتهبـــة دموع الحيارى!

كانت يدها لا تزال ممدودة..

- غريبة يا بيه، رمتنى الأقدار للحاجة.

- غريبــة.. لا بــد أن تكونى غريبــة عن هــذا العـالم الواهم، هذا العالم الذى أصمته الضوضــاء عن سمــاع أنين الحيارى، وأعمته الأضـواء البراقة عن رؤيـة نفســــه فضـــل وتــــاه، كما ضللت أنت عالمك الملائكى إلى هذا العالم المزيف!

أخرجت محفظتى، لا تــزال ممتلئة.. كم أنت سعيــدة، يبدو أنك يا جميلة بنت حلال، خذيها.. خـذى كل ما فيها، أن تأخذيها أنت حسنة وخير عشر مـرات من أن تستحوذ عليها صافيناز، لتبددها فى كلام فارغ.. مساحيـق.. كوافيـر حفلات.. سهر.. مجلات تتحدث عن آخر تقاليع الموضــة!

آه لـــو تعرفين يا جميلــة أن ثوبك البسيط هذا أجمل ألف مرة من كل مايحويه دولاب صافيناز من فساتين تنتقيها من أفخم المحلات، وأرقى بيــوت الأزياء ووجهك، وجهك يا جميلـة بـدون مساحيـق، كم هو رائق وجميل، أجمل ألف مــرة من وجــه صافينــاز الزائف، حتى وهى خارجـــة لتوهـــا من صالــون التجميـل!

هــا هـى محفظتى يا جميلــة، خـذيها.. خـذى كــل ما فيهــا، على أن تمنحينى الهدوء بعيـــدًا عن الضوضاء والحفلات الصاخبة.. بعيـدًا عن بريق الوجوه الزائفــة، أنت تطلبين برقـــة.. باستعطاف، هى فقط تأمر، لا يعنيها ســوى حاجتها... خذيها يا جميلة وخذينى معك!

ها هى إشــارة المـرور تضىء خضراء، فينطلق طوفان السيارات يتسابق فى مختلف أنحاء المدينة، فتغرق فى الضوضاء، وباعــة يزعقــون هنــا وهناك ببضاعة زائفة، وأهـل المدينة يتدافعون فى تكالب وهم يثرثرون ويتزاحمون اركبى.. أشعــر أننا نسيـر فى طريـق واحــد، لا تخافى.. معك حـق، فـأولاد الحـــرام لم يتركــوا شيئًا لأولاد الحـلال.. اركبى يا جميلـة، فأنــا لست ذئبــًا من الذئــاب البشرية، أنا رجل فقط ينشد الطمأنينة!

- إذن خــذ نقــودك!

- احتفظى لى بها عندك، فقد تصبحين بنكى الأمين!

الخُضــرة والمــاء والوجــه الحسن.. جميلــة بلدتكم هذه، كم كنت أحلم بأن يكـون لى بيت فى الريف كبيتكم هذا، وأن يشاركنى فيه وجه كوجهك الحسن أتخجلين من كلامى.. هــل تعرفين يا جميلـة أنك كلما تخجلين تصيرين أجمـل.. الخجل يزيد من رقــــة المرأة وجمالها، صافينــاز لا تعرف الخجل، مكشوفة الوجـه!

- ألم تكونا متفاهمين؟

- النفاق كان أكثر، فمثلًا عندما كنت أقــول لصافيناز، ونحن فى فترة الخطوبة أنا لا أحب الملوخيـة بالأرانب، تقول لى «وأنا أيضًا لا أطيقها»!

تصورى بعد ذلك عملت مـزرعة أرانب، أتضحكين.. فترة الخطوبة لا تعطى صــورة كاملـة عن الخطيبين، فكلاهمـا يحــاول أن يظهــر أمام الآخـر بمظهر حسن!

كلمينى عن والديك.. هـل هما متحابان؟

- بينهما عِشرة عُمر.

- هذا واضح، فالخير فى أهل القرى.

- يااااااه... لقد سرقنا الـوقت، ولا بــد أن أعــود حتى لا أرهقـك أكثــر، فكفاكِ ما عانيتِه اليـوم فى المدينة.

- بالعكس أنت أزحت عنى المتاعب وذللت لى الصعاب، ولا أدرى كيف أشكر لك نبلك وشهامتك.. كيف أرد لك هذا الجميل؟

- لا شكر على واجب، أما عن رد الجميـــل فأنا أخذت الكثيـر، إن يومًـا جميلًا فى ضيافتك أنت وأهلك الطيبين، يساوى عندى الكثير، والآن اسمحى لى أن أقدم لك هذا الخاتم هدية.. أرجو أن تقبليه.

- أقبله على أن تقبل هديتى.

اختفت داخـل الـدار، فخيـل إلىّ أن الثـوانى تحولت إلى ساعـات، وأن الزمن توقف، ثم عادت فعادت معها الحياة، وسَرَت فى عروقى الطمأنينــة لرؤيتها آتية، وفى يدها لفة فردتها أمامى وقالت..

- سجادة صلاة عليها صورة الكعبة المشرفـة، أحضـرها أبى من الحج، خذها هديــة لك.

- سأصلى عليها الأوقات الخمسة، وفى كل وقت أتذكرك.

أخذت أدنـدن بكلمات أغنية خفيفة، وأنا أصعد درجــات السلم، وما Bن أدرت المفتاح وفتحت الباب، حتى شعرت بضجــة، تجاهلت ما يـــدور فى المنـــزل، دخلت حجـرتى وأغلقت علىّ الباب... جـاءت صافينــاز تهرول، فتحت الباب بعصبية وقالت:

- عيب عليك تدخل وتغلق عليك باب الغرفة، دون أن تسلم على أصدقائى!

- اعتـذرى لأصدقائك نيابة عنى.. أنا الليلة بحاجة لأن أكون وحيدًا مع نفسى عنــدى أشيــاء أود أن أعيــد ترتيبها.

خرجت غاضبة، صفقت الباب خلفها بعصبية، اهتز الحائط، سقطت صـورة ليلة زفافنـا من على الجدار.. تهشمت.. لـم أهتم بلم أشلاء البرواز المذهب الذى تحطم، فقط قمت وفردت سجادة الصلاة.