الأحد 30 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سمير فرج: الرئيس السيسي أسهم في رفع اسم السودان من قوائم الإرهاب

اللواء سمير فرج
اللواء سمير فرج

كشف اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، عن آخر تطورات الأحداث في السودان، وموقف مصر من الاشتباكات الدامية التي تدور هناك، لافتًا (على صعيد آخر)، إلى أن الرئيس السيسي أسهم في رفع اسم السودان من قوائم الإرهاب الدولي.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمُذاع عبر فضائية "صدي البلد"، مساء اليوم الأحد، إن حدود مصر مع السودان تصل إلى 1300 كيلومتر؛ والأحداث في السودان تؤثر على مصر؛ لأنها عمق استراتيجي لنا.

وأضاف سمير فرج، مساء اليوم الأحد، أن مصر يُقيم بها 5 ملايين سوداني، والقاهرة والخرطوم يجمعهما شريان النيل، ويؤمنان البحر الأحمر سويًا؛ الأمر الذي جعل الدولتين مرتبطتين ببعضهما البعض، مشيرًا إلى أن الدولتين كانتا دولة واحدة حتى قيام ثورة 23 يوليو عام 1952.

وأوضح اللواء سمير فرج، أن إقليم دارفور من أهم الأقاليم السودانية؛ لاحتوائه على الذهب واليورانيوم والبترول، وثروة حيوانية وزراعية؛ مؤكدًا أن هناك دولاً تعمل على انفصاله عن السودان؛ وهذا الأمر أحد أسباب اندلاع الأزمة السودانية.

وأكد سمير فرج، أنه من الوارد أن ينفصل إقليم دارفور عن السودان؛ مثلما حدث في السودان وجنوب السودان؛ وهو أمر تمنى عدم حدوثه.

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