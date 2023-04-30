الأحد 30 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مهاجم الأهلي على رادار الدوري السعودي وينتظر حسم مصيره مع كولر

حسام حسن لاعب الأهلي
حسام حسن لاعب الأهلي

تلقى حسام حسن مهاجم الفريق المعار إلى سموحة لنهاية الموسم الجاري عدة عروض من بعض شركات التسويق بعد اقتراب موعد نهاية الإعارة وغموض موقف سموحة لتفعيل شرائه في نهاية الموسم الجاري.

وكشف مصدر مسئول أن حسام حسن تلقي عدة اتصالات من بعض مسؤولي أندية في الدوري السعودي ويأتي على رأس تلك العروض الاتفاق الذي كان يقوده الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للأهلي والزمالك قبل رحيله مؤخراً.

وأضاف المصدر أن مهاجم الأهلي طلب وصول عرض رسمي للنادي من أجل حسم مصيره خاصة أنه خارج حسابات كولر الفنية في الفترة الأخيرة.
وأشار المصدر إلى أن حسام حسن يرغب في الاستمرار خارج القلعة الحمراء بعد تلقيه عروض من بيراميدز والاتفاق السعودي مؤخراً.
وأوضح المصدر أن حسام حسن اتفق مع وكيله على تأجيل أي قرارات لنهاية الموسم بعد إخطاره من قبل إدارة الأهلي بانتظار تقرير كولر بشأن مصير المعارين خارج الفريق.
من ناحية أخرى طالب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق من لاعبي الأهلي غلق ملف مباراة الرجاء المغربي في إياب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.
وعقد كولر جلسة مع اللاعبين أكد لهم على غلق الملف الإفريقي والتركيز في السوبر المصري أمام الزمالك المقرر لها يوم 5 مايو المقبل في الإمارات.


وشدد المدير الفني أن الفريق البطل لايقف عند مباراة بل يغلقها في اليوم التالي والتركيز في المباريات المقبلة خاصةً في ظل المشاركة في أكثر من بطولة مختلفة.

حسام حسن سموحة الاهلى كولر الاتفاق السعودى

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