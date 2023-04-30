"التموين": لا زيادة في سعر رغيف العيش المدعم

أكد محمد مندور، العضو المنتدب لشركة النيل التابعة لوزارة التموين، أنه لا يوجد زيادة في أسعار الخبز وسعر الرغيف المدعم كما هو.

وكشف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج" على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمُذاع عبر فضائية "صدي البلد"، مساء اليوم الأحد، عن أسباب ارتفاع أسعار السلع التموينية بدءًا من غد أول مايو.

وأشار إلى أن هذه الزيادات تأتي على سعر التكلفة من أجل توفير السلع؛ وهي زيادات طفيفة؛ حيث تتحمل الدولة دعمًا كبيرًا في أسعار هذه السلع.

وأضاف أن سعر زجاجة الزيت التمويني 30 جنيهًا، مشيرًا إلى أن سعر السكر 12 جنيهاً و60 قرشاً على بطاقة التموين.