تابع الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، مساء الأحد، تجهيز وفرش وحدة ساحل العميد الصحية التابعة لإدارة الحمام الصحية، استعدادا لافتتاحها، بما يساهم في تقديم خدمة طبية متميزة للمرضي من أبناء ساحل العميد والقرى المجاورة لها.

وقال وكيل وزارة الصحة إنه قام بمراجعة توافر معظم التجهيزات والتأكد من توافر القوى البشرية من الفريق الطبي والتمريض والإداري مع الدكتور نبيل النشرتاوى مدير إدارة الحمام الصحية لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى من أبناء ساحل العميد والقرى المجاورة لها.



وقدم الشكر لكل من قدم يد العون والمساندة لإتمام عملية التجهيز استعدادا للتشغيل التجريبي وتمهيدا للإفتتاح الرسمى للوحدة ولإدارة التموين الطبي و رجالها.

وكيل صحة مطروح يتابع فرش وتجهيز الوحدة الصحية الجديدة بساحل العميد

وكيل صحة مطروح يتابع فرش وتجهيز الوحدة الصحية الجديدة بساحل العميد

وكيل صحة مطروح يتابع فرش وتجهيز الوحدة الصحية الجديدة بساحل العميد

وكيل صحة مطروح يتابع فرش وتجهيز الوحدة الصحية الجديدة بساحل العميد

وكيل صحة مطروح يتابع فرش وتجهيز الوحدة الصحية الجديدة بساحل العميد

وكيل صحة مطروح يتابع فرش وتجهيز الوحدة الصحية الجديدة بساحل العميد