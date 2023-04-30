الأحد 30 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التحقيق مع متهم هارب من تنفيذ أحكام قضائية

متهم
متهم

تباشر نيابة عين شمس تحقيقاتها مع متهم هارب من تنفيذ أحكام قضائية صادرة ضده في 25 قضية، وأمرت بإخطار مصلحة السجون لرفع اسمه بعد القبض عليه، كما قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم - ومحكوم عليه فى عدد 25 قضية "مبانٍ" بإجمالي مدد حبس بلغت 19 سنة وستة أشهر وغرامات مالية مستحقة بلغت خمسة مليون جنيه).

وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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