الأحد 30 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التحقيق مع المتهمة بحيازة كمية كبيرة من الهيروين بروض الفرج

المتهمة
المتهمة

تباشر نيابة روض الفرج تحقيقاتها مع المتهمة بحيازة كمية كبيرة من المواد المخدرة بقصد الإتجار بمنطقة روض الفرج، وأمرت بإرسال عينة من المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وتحليلها وإعداد تقرير مفصل عنها، وقررت حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة روض الفرج بمديرية أمن القاهرة قيام (إحدى السيدات " لها معلومات جنائية " - مقيمة بدائرة القسم) بمزاولة نشاطًا إجراميًا في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وتتخذ من شقة سكنها وكرًا لمزاولة نشاطها الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها حال تواجدها بالشقة محل سكنها، وضبط بحوزتها (كمية من مخدر الهيروين وزنت 1 كجم – مبلغ مالي  2 ميزان حساس - هاتف محمول) وبمواجهتها اعترفت بحيازتها للمادة المخدرة بقصد الإتجار والهاتف المحمول بقصد التواصل مع عملائها والميزان بقصد وزن المادة المخدرة، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطها الإجرامي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

الأكثر قراءة

تأكيدًا لـ«الدستور».. الملا يعتمد العلاوة الجديدة للعاملين بقطاع البترول

عقب 6 ساعات تحقيقات.. المتهم بقتل زوجته: لم أتعمد قتلها

حبس المتهم بقتل شقيقته خنقاً ببولاق الدكرور في الجيزة

الخارجية: إجلاء 6960 مصريًا من السودان حتى الآن

حفلتا الموسيقار عمر خيرت بدار الأوبرا ترفعان شعار كامل العدد

الاستعدادات النهائية للافتتاح التجريبي لسوق بدر النموذجي (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

قمة التنمية والسلام والسلاح

محمد العسيري

شيرين.. مش كل القصص ملهمة

وائل لطفي

المطلوب من الحوار الوطني

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

محمود خليل

وزير وشاعر وزعيم جماعة

محمد سامي يكتب: "يعقوب".. الشيطان يبحث عن مؤرخ

إسراء شوقي

الفن يرد.. «المتحدة» بلسان كليوباترا «الهوية المصرية أولًا»

نسرين فؤاد

مصر البيت الكبير

صور

حفل الفنان محمد منير فى العريش

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

محطة تل أبيب

المزيد

بوقف هدم المنازل والمدارس.. "أطباء بلا حدود" تدعو إسرائيل للامتثال للقانون الإنساني والدولي

قصف جوى منسوب لإسرائيل على سوريا.. هل يحمل رسالة إلى حزب الله؟

الدورة الصيفية لـ"الكنيست الإسرائيلى": ملفات وقوانين مثيرة للجدل.. ما هى؟