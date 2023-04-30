التحقيق مع المتهمة بحيازة كمية كبيرة من الهيروين بروض الفرج

تباشر نيابة روض الفرج تحقيقاتها مع المتهمة بحيازة كمية كبيرة من المواد المخدرة بقصد الإتجار بمنطقة روض الفرج، وأمرت بإرسال عينة من المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وتحليلها وإعداد تقرير مفصل عنها، وقررت حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة روض الفرج بمديرية أمن القاهرة قيام (إحدى السيدات " لها معلومات جنائية " - مقيمة بدائرة القسم) بمزاولة نشاطًا إجراميًا في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وتتخذ من شقة سكنها وكرًا لمزاولة نشاطها الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها حال تواجدها بالشقة محل سكنها، وضبط بحوزتها (كمية من مخدر الهيروين وزنت 1 كجم – مبلغ مالي 2 ميزان حساس - هاتف محمول) وبمواجهتها اعترفت بحيازتها للمادة المخدرة بقصد الإتجار والهاتف المحمول بقصد التواصل مع عملائها والميزان بقصد وزن المادة المخدرة، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطها الإجرامي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.