الأحد 30 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تجديد حبس شخص بحوزته أقراص مخدرة بمنشأة ناصر

حبس
حبس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس شخص بعد ما ضبط بحوزته كمية من الأقراص المخدرة بقصد الاتجار بمنشأة ناصر، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

تعود تفاصيل الواقعة عندما أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة القسم) بمزاولة نشاطًا إجراميًا فى مجال الاتجار بالأقراص المخدرة مُتخذًا من محل سكنه مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بمحل سكنه وبحوزته (1140 قرص مخدر من أقراص "الباركينول، الأموتريل" – مبلغ مالي)، وبمواجهته اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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