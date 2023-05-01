انخفاض كبير فى أسعار الطيور بمحلات بيع الدواجن

حالة من الاستقرار يعيشها سوق الطيور الحية منذ عدة أيام، وتحديدًا عقب إجازة عيد الفطر المبارك، بعد الانخفاض الكبير الذي شهدته الأسعار في بورصة الدواجن.

وأجرت "الدستور" جولة لعدد من المحلات للتعرف على سعر البيع للمستهلك، وكانت البداية في منطقة العجوزة حيث محل طيور الأمانة، وبالحديث مع صاحب المحل ويدعي سيد، قال: "بالفعل انخفضت أسعار الفراخ خلال الأيام الماضية لحد كبير؛ بسبب انخفاضها في البورصة".

وأضاف: "أصبح سعر كيلو الفراخ البلدي ٩٠ جنيهًا، بعدما كان ١١٠ جنيهات، وانخفض سعر كيلو الفراخ البيضاء لـ٧٥ جنيهًا، بعدما كان ٨٥ جنيهًا، بينما سجل كيلو البانية ١٥٥ جنيهًا، بانخفاض عشرون جنيهًا، حيث كان قد وصل لـ١٧٥ جنيهًا، وكيلو الكبد والقوانص سعرها ٧٥ جنيهًا، بعدما كانت ٩٥ جنيهًا، وكيلو الهياكل ٣٠ جنيهًا، وكيلو الجوانح ٣٠ جنيهًا".

وتابع: اعتقد أن ما يحدث في تسعيرة الدواجن كل فترة من ارتفاع سببه جشع التجار، الذين يقوموا بوضع أسعار على كيفهم، ومع الأسف هناك قطاع كبير من الزبائن يساعد في ذلك؛ بسبب عدم متابعة بورصة الدواجن بصفة يومية، وهو ما يجعله صيدًا سهلًا للتاجر، وأتمنى أن تواصل الطيور انخفاض سعرها؛ لأن في النهاية سيعود ذلك بالنفع على حركة البيع والشراء".

وفى مكان آخر، وهي منطقة المنيب، فقد أعلنت بعض المحلات عن انخفاض سعر الطيور عبر لافتات ورقية وضعتها أمام المحل، حيث بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء ٧٥ جنيهًا، وسعر جوز الحمام ١٠٠ جنيهًا بعدما كان ١٢٠ جنيهًا، وسعر كيلو البانية ١٥٠ جنيهًا، وسعر كيلو الوراك ٧٠ جنيهًا، وسعر كيلو الكبد والقوانص ٨٥ جنيهًا، واعتقد ان سبب هذا الانخفاض هو خروج الناس من إجازة العيد، حيث مازال الإقبال ضعيفًا على شراء الطيور مقارنة بالفسيخ والرنجة.

وقد أعلنت بورصة الدواجن عن أسعار يوم الأحد ٣٠ أبريل في المزارع، ووصل سعر كيلو الفراخ البيضاء ما بين 61 و62 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو الفراخ الساسو ما بين 66 و67 جنيهًا، ووصل سعر كيلو الفراخ البلدي ما بين 99 و100 جنيه، وسجل سعر كيلو لحم أمهات الفراخ البيضاء ما بين 55 و56 جنيهًا.

الدواجن

الدواجن

الدواجن