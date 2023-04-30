الأحد 30 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اختل توازنه.. التحريات تكشف سبب سقوط أجنبي من علو بالجيزة

سقوط أجنبي من علو
سقوط أجنبي من علو بالجيزة

كشفت تحقيقات النيابة عن سبب العثور على جثمان شخص يحمل يمنى الجنسية بأحد شوارع دائرة بولاق الدكرور غرب محافظة الجيزة، إذن تبين من خلال معاينة رجال النيابة لموقع الحادث أن المتوفى اختل توازنه أثناء وقوفه أعلى عقار، وسقط من أعلاه على الأرض، وتوفي نتيجة للإصابات التي لحقت به.

وصرحت النيابة بدفن الجثمان بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور من غرفة النجدة بمصرع شخص سقط من علو، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب يدعى إبراهيم. ع. ق، يمني الجنسية.

وبعمل التحريات تبين أن المتوفى سقط من علو ولقى مصرعه في الحال، نتيجة اختلال توازنه، ولا شبهة جنائية.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

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