الأحد 30 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خالد عكاشة: مصر دائما تقدم يد العون للسودان وكل الأشقاء العرب

خالد عكاشة
خالد عكاشة

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر الدراسات الاستراتيجية، إن حالة الاقتتال والصراع في السودان لا تهدد فقط السودانيين، ولكن الخطر يهدد مصر والمنطقة أيضًا.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن هناك قلق بالغ من الرأي العام المصري تجاه ما يحدث في السودان، والرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث منذ بداية الأزمة وطلب وقف إطلاق نار فوري، وأكد الرئيس أن مصر داعمة للدولة السودانية ومؤسساتها ولا تنحاز لطرف ضد آخر وتريد أن تصل بالسودان في أقرب وقت لحالة استقرار.

ولفت عكاشة، إلى أن مصر تقدم يد العون للسودان، وقدمت دورا كبير في جميع الأزمات التي مر بها الأشقاء سواء في ليبيا أو العراق أو سوريا أو اليمن.

وعن خطورة ما يحدث في السودان، وتأثيره على سد النهضة، قال: "أكيد مصر تريد أن تتحدث مع دولة ورئيس دولة ووزارة ري، كي تدير معها عملية تدفق النهر وغيره، وطوال الوقت مصر يهمها أن تكون دول حوض النيل مستقرة حتى تستطيع التنسيق معها وتطور ملف توفير المياه وتأمينها والحصص لا تكون مهددة".

وأشار إلى أن كل الاحتمالات واردة في ملف السودان، ونراهن على جهود الدول الإقليمية وعلى رأسها مصر، متابعا: "قريبا تخفت أصوات المدافع والنيران ونبدأ في ترميم سياسي سريع للسودان، وقد نصل إلى هدنة سريعة مستدامة تساعد في بناء مؤسسات الدولة".

خالد عكاشة

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