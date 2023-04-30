الأحد 30 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

أمن الجيزة يبحث عن سر جثة سيدة حديقة الشيخ زايد

أمن
أمن

يكثف ضباط مباحث الجيزة من جهودهم لكشف لغز العثور على جثة لسيدة داخل حديقة بجوار سور أحد الكمباوندات الشيخ زايد لبيان هويتها وسرعة كشف ملابسات الواقعة.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارًا من اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث يفيد فيه تلقيه بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة لسيدة داخل حديقة بجوار سور أحد الكمباوندات، وعلى الفور أمر اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة للمباحث الرائد حسام عبد المنصف معاون أول القسم والقوة المرافقة له بالتوجه سريعًا إلى مكان الواقعة.

وبالانتقال والفحص تبين أنها جثة لسيدة مجهولة فى العقد الخامس من العمر ترتدي كامل ملابسها ولا توجد بها أي آثار إصابات ظاهرية وتبين عدم وجود أي أوراق تدل على شخصيتها.

تم نقل الجثمان إلى المستشفى، وأمر اللواء هشام أبو النصر مساعد الوزير لأمن الجيزة إدارة البحث بالتحري والفحص على الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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