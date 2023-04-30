شيرين عبد الوهاب تستأنف نشاطها الفني وتستعد لطرح ألبوم غنائي

تعيش المطربة شيرين عبد الوهاب حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، حيث تجهز لألبوم غنائي جديد، وتحيي حفل غنائي ضخم بالمملكة العربية السعودية خلال الشهر المقبل.

وتستأنف شيرين نشاطها خلال الفترة المقبلة بطرح أغاني جديدة منفردة، حتى تنتهي من طرح الألبوم بالكامل بالأسواق، وعبر حسابتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي ويوتيوب، وذلك بعدما اعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات عن تجديد التعاون مع شيرين عبد الوهاب خلال الايام الماضية.

جدير بالذكر أن شيرين عبد الوهاب احيت مؤخرا حفل غنائي كبير بدبي، ويعد الحفل عودة لشيرين بعد غيابها الفني خلال الفترة الماضية، وكانت شيرين ظهرت مؤخرا بصورة جديدة عبر مواقع التواصل داخل أحد الاستوديوهات أثناء تسجيل أغنية جديدة من ألبومها الجديد.