قيادات «التيار الإصلاحي الحر» في ندوة الدستور: حريصون على تقديم صورة المعارضة الوطنية الحقيقية فى الحوار الوطنى

استضافت مؤسسة «الدستور»، أمس، عددًا من القيادات الحزبية والسياسية الممثلة لـ«التيار الإصلاحى الحر»، الذى يضم ٤ أحزاب سياسية هى: «الجيل الديمقراطى»، و«الإصلاح والنهضة»، و«الاتحاد»، و«مصر القومى»، للحديث عن رؤية هذه الأحزاب فيما يخص قضايا «المحور المجتمعى» ضمن الحوار الوطنى، المقرر انطلاقه، بشكل رسمى، بعد غدٍ.

وأعرب قيادات «التيار الإصلاحى الحر» عن حرصهم على تقديم صورة «المعارضة الوطنية الحقيقية»، متعهدين فى الوقت ذاته بطرح «أفكار شاملة» ضمن مناقشات «المحور المجتمعى» فى الحوار الوطنى.

وأوضح قيادات التيار أنهم سيطالبون بسرعة الانتهاء من قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين والأقباط، وحسم قضية توثيق الطلاق الشفوى، علاوة على تقديم توصيات بشأن مواجهة تدنى الخدمات المقدمة فى المستشفيات الحكومية، وغيرها من المقترحات والرؤى والأفكار التى نستعرضها فى السطور التالية.

الجيل الديمقراطى.. ناجى الشهابى: أجندة مليئة بالأفكار حول المحور المجتمعى

قال ناجى الشهابى، رئيس الحزب، إن التيار الإصلاحى الحر استعد للمشاركة فى الحوار الوطنى، وجهز أجندة متكاملة مليئة بالأفكار، خاصة فيما يتعلق بالمحور المجتمعى.

وأضاف: «المحور المجتمعى يؤثر تأثيرًا مباشرًا على الأسرة المصرية، وقد أعد التيار طرحًا متكاملًا يشمل العديد من الأفكار فيما يخص قضية التعليم وكيفية تطوير المستشفيات العامة ومد مظلة التأمين الصحى لكل المصريين، فضلًا عن الاهتمام بالثقافة، باعتبارها أهم عناصر القوى الناعمة لمصر، ليس فقط على المستوى المحلى ولكن العربى أيضًا، فضلًا عن إيجاد السبل اللازمة للحفاظ على الأسرة المصرية».

وأشار إلى أن ذلك الطرح سيكون له أثره على مائدة الحوار الوطنى.

هشام الجندى: استراتيجية لتنظيم الرياضة والأنشطة بالمدارس

كشف الدكتور هشام الجندى، رئيس لجنة الرياضة بالحزب، عن أنه تقدم بورقة تشمل مقترحات وتوصيات بشأن ملف الرياضة ضمن ملفات المحور المجتمعى، تتضمن وضع خطة استراتيجية متكاملة للرياضة المصرية، لمواكبة كل التطورات العالمية، وتطوير الجوانب المتمثلة فى إدارة القطاعات الرياضية المختلفة لإدارتها باحترافية.

وطالب «الجندى» بوضع أنظمة مؤسسية لمكافحة الفساد الرياضى، من خلال لوائح ونظم قوية وحوكمة مجالس إدارات الهيئات الرياضية، بما يضمن انتخاب الأفضل وليس محترفى الانتخابات- على حد تعبيره.

أحمد محسن قاسم: مطالب بإدارة لتنمية حقوق الملكية الفكرية بـ«الآثار»

ذكر أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم الحزب، أن الورقة التى تقدم بها ضمن توصيات التيار الإصلاحى الحر، تتعلق بملف الثقافة وقضية الهوية الوطنية.

وقال: «الورقة دعت لتأسيس إدارة لتنمية حقوق الملكية الفكرية بوزارة السياحة والآثار، فى ظل وجود فراغ مؤسسى كبير فيما يتعلق بقضية حقوق الملكية الفكرية للآثار التاريخية، وكذلك التراث الملموس وغير الملموس، رغم أنها تعتبر أغنى مصادر الملكية الفكرية من حيث المردود الاقتصادى، مما يتعين معه المسارعة والمبادرة لإنشاء إدارة تتولى مباشرة ذلك الاختصاص الرائج على مستوى العالم».

وأضاف: «الورقة اقترحت إنشاء إدارة تنمية الملكية الفكرية على أن تتبع وزارة السياحة والآثار، وهذا المقترح يتوافق مع الاستراتيجية المصرية للملكية الفكرية فى هدفها الاستراتيجى الثالث».

منى مارية: مواجهة القضية السكانية عبر التوسع العمرانى الذكى

قالت الدكتور منى مارية، عضو وحدة أبحاث جودة الحياة بمركز الجيل للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن التيار الإصلاحى وضع عددًا من التوصيات فيما يتعلق بملف القضية السكانية، أهمها الاستفادة من الاستثمارات الموجهة للمدن الجديدة، من خلال تطبيق مفهوم التوسع العمرانى الذكى. وأوضحت «مارية» أنه تم وضع رؤية لاستدامة التوسعات العمرانية الجديدة تراعى الإنسان وخصائصه الاجتماعية والاقتصادية باعتباره المحرك الأساسى للتنمية، وكذلك استخدام مدخل المدن الذكية فى مجالى الخدمات والبنية الأساسية يمكن أن يسهم فى إعادة توجيه التنمية بالمدن الجديدة فى مصر.

الإصلاح والنهضة.. هشام عبدالعزيز:أفكار واقعية لتطوير التعليم

أكد هشام عبدالعزيز، رئيس الحزب، أن الدولة أصبحت فى أمس الحاجة إلى رؤية استراتيجية شاملة وجامعة، تتناسب مع طبيعة المجتمع، وتحقق له العدالة، سواء السياسية أو الاجتماعية.

وأضاف «عبدالعزيز» أن تلك الاستراتيجية يجب أن تتبنى النهوض بكل الملفات والمجالات فى وقت متزامن، وأن تحقق التكامل فى العمل وتقدم حلولًا حقيقية وجادة لمشكلات الناس. وقال إن الدولة المصرية تحتاج إلى العمل وفق إطار وتصور اجتماعى واضح، وتحتاج إلى أن تتبنى الأفكار التقدمية التى تعلى من قيمة العلم والعمل، كما أن المجتمع بحاجة إلى مؤسسات حقيقية تتحرك بصورة متكاملة لبلورة التصورات التى من الممكن أن تنقل الدولة إلى الأمام وتحدث أيضًا عن ضرورة الاهتمام بملف التعليم، قائلًا: «لا بد أن يكون بعيدًا عن الأفكار التقليدية، ولا بد أن نتبنى أفكارًا قابلة للتطبيق وتتناسب مع الواقع».

أحمد عمرو: فرق رياضية لجذب الشباب

كشف أحمد عمرو، الأمين العام للحزب، عن أن التيار الإصلاحى الحر أعد توصيات بشأن ملف الشباب ضمن المحور المجتمعى، على رأسها استخدام الملاعب التابعة للمدارس فى دعم النشاط الرياضى.

وبيّن أن ذلك قد يتحقق من خلال بروتوكول تعاون بين وزارتى الشباب والتربية والتعليم، بحيث يتم استخدام الملاعب الموجودة فى المدارس بعد توقيتات العمل الرسمية، وتوفير مدربين وتشكيل فرق رياضية على مستوى الجمهورية، بشكل يجذب الشباب داخل كل منطقة أو حى.

مروة النجار: زرع المواطنة فى العقول

قالت مروة النجار، مسئولة ملف التعليم ما قبل الجامعى أمينة التعليم بالحزب، إن الحزب يعتبر ذلك الملف هو الأهم ضمن المحور الاجتماعى فى الحوار الوطنى.

وأضافت أن التعليم له دور كبير فى الجمهورية الجديدة، كما يمثل أمنًا قوميًا مجتمعيًا، موضحة: «الطالب يظل فى المدارس ١٤ سنة، وتستطيع المدارس أن تزرع فيه قيم المواطنة وسياسات الدولة». وتابعت: «درسنا تجارب دولية ناجحة مثل فنلندا التى أخذت استراتيجيات الدولة ووضعتها فى مناهج الدراسة، وبنت فى الطالب العقل التجارى الإنتاجى».

مصطفى كريم: حوافز للكادر الطبى

أكد مصطفى كريم، أمين السياسات العامة بالحزب، أن الحزب أوصى بالاتجاه نحو رقمنة المنظومة الصحية، وتأهيل المواطنين للتعامل بنظام الـ«أونلاين» خلال إجراءات تلقى الخدمات الطبية، فضلًا عن تقديم حوافز للكادر الطبى.

وذكر أن الدولة تعانى من هجرة الأطباء، مشيرة إلى أن تعليم الطبيب يُكلف الدولة مصروفات ضخمة فى أثناء مراحل التعليم، وفى النهاية لا يستفيد البلد من هذه الخبرات وتحدث عمليات هجرة للكوادر. وأشار إلى ضرورة وضع تشريعات فى هذا الإطار، ودعم القطاع بشكل يجعله قادرًا على الإنفاق على احتياجاته.

الاتحاد.. رضا صقر: رؤية شاملة للحفاظ على الهوية

قال رضا صقر، رئيس الحزب، إن «الهوية» من الملفات المهمة التى يجب أن تكون على صدارة مائدة «المحور المجتمعى» فى الحوار الوطنى، خاصة أن مصر تتعرض لهجمة شرسة لإضاعة هويتها وتاريخها وثقافتها».

وأضاف «صقر»: «هناك توجه على العالم أجمع ومصر على وجه الخصوص، التى أصبحت بين تيارين، الأول رجعى دينى بأفكاره على السوشيال ميديا، والكتب المجهولة، والمنصات التى تعمل دون رقابة، والثانى فكر نيوليبرالى تجسده منصات مثل «ديزنى» و«نتفليكس»، بشكل يسهم فى ضياع الهوية والقيم والثقافة المصرية».

واختتم رئيس «الاتحاد» بقوله: «لذلك نطالب بوضع استراتيجية للهوية الوطنية، تمامًا مثل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، باعتبارها مهمة ومتعلقة بالأمن القومى المصرى».

هيكل محمد: إلزامية «دورات الزواج» .. واعتبار العنف الأسرى «جريمة مخلة بالشرف»

أكد هيكل محمد حسن، أمين مساعد اللجنة القانونية فى الحزب، أن التيار وضع عددًا من التوصيات فيما يتعلق بملفات «المحور المجتمعى» بالحوار الوطنى.

وأوضح أنه فيما يتعلق بمواجهة ظاهرة الطلاق، أوصى التيار الإصلاحى الحر بضرورة تضمين المناهج التربوية مواد تهتم بالثقافة الأسرية، وحقوق وواجبات كل طرف، وذلك بما يتناسب مع كل مرحلة دراسية، إلى جانب التوسع فى تطبيق مبادرة «مودة»، وجعل الحصول على دوراتها إلزاميًا لكل المقبلين على الزواج.

وأضاف أن التيار أوصى كذلك بإجراء المزيد من الدراسات المتخصصة حول أسباب وتداعيات الطلاق، وطرق خفض معدلاته، مع دراسة التحولات التى شهدها المجتمع، وما تبع ذلك من تأثيرات على الأفراد والمجتمع بشكل عام.

ونبه إلى ضرورة وضع حلول تحفظ للمجتمع تماسكه واستقراره، والإعداد الجيد والتدريب المستمر للأئمة والخطباء والوعاظ، بهدف التوعية الأسرية، وبيان أهمية الاستقرار الأسرى للمتزوجين حديثًا والمقبلين على الزواج.

وفيما يتعلق بمواجهة العنف الأسرى، بَيّن أن التيار الإصلاحى الحر يقترح تعزيز الحماية التشريعية، مـن خـلال سـن تشـريع لتجـريم العنـف الأسـرى، على أن يكـون شـاملًا جامعـًا للأحكام الواردة بـذات الخصـوص فـى التشريعات المصرية، وتسـعى أحكامـه إلى مكافحـة العنـف الأسـرى، وتعزيـز التـرابط الاجتمـاعى فـى الأسـرة والمحافظـة علـى كيانهـا، وتقـويم السلوكيات الضارة بالأسـرة والمـرأة والطفـل، مع ضرورة تصنيف العنف الأسرى كـ«جريمة مخلة بالشرف».

واقترح إنشاء منظمـة مصـرية تهدف إلى تعزيـز تماسك الأسرة، ونبذ العنف الأسرى بشتى صـوره ومنع انتشاره، والعمـل علـى دعـم الثقافة المجتمعية، على أن تضـم فـى تشـكيلها ممثلـين عـن المجـالس القوميـة.

مصر القومى.. روفائيل بولس: 3 كنائس انتهت من مشروع قانون الأحوال الشخصية وقدمته لمجلس الوزراء

قال روفائيل بولس، رئيس حزب مصر القومى، إن الأحزاب السياسية استعدت جيدًا للحوار الوطنى ومحاوره الثلاثة منذ إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى عنه فى حفل إفطار الأسرة المصرية، لافتًا إلى أن كل الأحزاب والقوى السياسية والنقابات والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى أعدت أبحاثًا كثيرة، وكذلك تم توسيع نطاق إدارة الحوار الوطنى. ولفت «بولس» إلى أن التيار الإصلاحى وضع طرحًا متكاملًا شاملًا للمحاور الثلاثة، ولكن فيما يتعلق بالمحور المجتمعى فإن ملف الأسرة المصرية يعد من أهم الملفات، لأنه يتضمن موضوعات كثيرة، أبرزها القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية سواء للمسلمين أو المسيحيين، مشددًا على أهمية سرعة الانتهاء من هذا الملف سواء الطلاق الشفوى ومسألة توثيقه أو غير ذلك من قضايا. وأضاف: «نطالب بسرعة الانتهاء من قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين، وبالنسبة للأقباط فقد انتهت ٣ كنائس من مشروع القانون وقدمته لمجلس الوزراء، ونطالب المجلس بطرح هذه الملفات على مجلس النواب لمناقشتها تحقيقًا لاستقرار الأسرة المصرية، فهذا مستقبل أبنائنا وأحفادنا». وفيما يتعلق بملف الصحة، أكد أنها من الملفات المهمة فى المحور المجتمعى، حيث توجد مشكلات عديدة فى المستشفيات الحكومية، التى تحتاج إلى مزيد من العمل لتطويرها وتقديم خدمات أفضل للمرضى، مضيفًا: «بالنسبة للمستشفيات الخاصة فهى تحتاج إلى تكلفة عالية لا يستطيع الكثير من المرضى تحملها».

وفيما يخص ملف التعليم، أشار إلى أنه لا بد من تطوير المنظومة سواء التعليم العام أو الفنى لأنه أساس كل الملفات، مشددًا على أهمية الاستفادة من التجارب العالمية فى عملية التطوير، وكذلك تجنب وضع الأسئلة التعجيزية والمطولة فى الامتحانات، والتركيز على الأسئلة التى تقيس قدرات الطالب.