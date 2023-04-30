أحمد الطاهري: الحوار الوطني يخص الأمة المصرية وكل الأصوات مرحب بها

قال الإعلامي أحمد الطاهري، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنه سيتم مناقشة الإستعدادات الأخيرة والمناقشات الخاصة بالحوار الوطني والتي ستبدأ يوم 3 مايو.

وأضاف رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال تقديم برنامجه "كلام في السياسة"، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، أن الحوار لا يخص فئة بعينها ولكن يخص الأمة المصرية بعينها، ولايخص ملف مفرد، وإنما حوار لكل الأصوات المسموعة والمرحب بها.

وأشار إلى أن كل الملفات على طاولة النقاش وتندرج تحت محاور ثلاثة، موضحاً أن حلقة اليوم ستناقش المحور السياسيين، وأنه تم على مدار عام دراسة المناقشات والآراء حتى نصل لهذه المرحلة.