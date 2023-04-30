عضو بـ"ابدأ": دعم 789 مصنعًا قائمًا و497 مستثمرًا جديدًا حتى الآن

كشفت آية حسام عضو المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة "ابدأ"، عن أهداف المبادرة الوطنية لتوطين وتطوير الصناعة.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إنه أنهم عكفوا على العمل بـ3 محاور في المشروعات الكبرى ودعم الصناعة والتدريب والبحث والتطوير لتحقيق أهداف المبادرة.

وأضافت أنهم تلقوا العديد من طلبات الدعم، وتم بالفعل دعم 789 مصنعًا قائمًا و497 مستثمرًا جديدًا.

ولفتت إلى أنهم بذلوا جهودًَا ضخمة في محور التدريب والتأهيل التقني والتثقيفي حتى يتم الارتقاء بمستوى العالم ليكون مواكبًا للمستوى العالمي.

وأشارت إلى أن المبادرة عقدت العديد من الدورات التدريبة وتم تأهيل آلاف الأشخاص بها وجار التوسع فيها لتشمل جميع محافظات الجمهورية.