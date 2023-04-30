المعمل الجنائى يكشف سبب حريق مخزن أدوات كهربائية ببولاق أبو العلا

انتهت نيابة بولاق أبو العلا الجزئية، من معاينة مخزن أدوات كهربائية نشب به حريق.

وتبين من المعاينة الأولية أن المخزن خاص بالأدوات الكهربائية وكائن أسفل عقار مكون من 7 طوابق، وأن الحريق نشب نتيجة ماس كهربائي بإحدى الوصلات أدى إلى حريق هائل والتهم محتويات المخزن، ولا توجد شبه جنائية بالحادث.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق هائل داخل مخزن ببولاق أبو العلا، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده للعقارات المجاورة وتمت السيطرة عليه، دون وقوع إصابات أو خسائر فى الأرواح.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.