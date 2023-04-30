الأحد 30 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أحمد عبدالله عن مسلسل "جعفر العمدة": الناس كرهتني بسبب شخصية "كارم"

أحمد عبدالله
أحمد عبدالله

قال الفنان أحمد عبدالله، إن شخصية "كارم فتح الله"، التي قدمها في مسلسل "جعفر العمدة"، الناس كرهتها بشكل كبير جدًا، مؤكدًا أن هذا الأمر أسعده كثيرًا لأن معنى ذلك وصوله للناس.

أفضل تعليق تلقاه على الدور

وأضاف خلال لقائه في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، والمذاع عبر فضائية "cbc"، أن أفضل تعليق تلقاه بعد الدور: "أنت مش ممكن تقدم الدور ده"، مؤكدًا أنه منذ قراءته لسيناريو المسلسل فإن كل الشخصيات كانت كأنها تسير على الأرض.

وأشار إلى أنه أصبح مشهورًا باسم "كيمو"، والناس تناديه به بعد المسلسل، مؤكدًا أن المشهد الذي جمعه بالفنانة مي كساب، في العمل أساس جماله في تأسيسه، وأنه يرى أنه انتصر للمرأة.

احمد عبدالله شخصية كارم مسلسل جعفر العمدة مي كساب انتصر للمرأة

مواد متعلقة

أحمد عبدالله يكشف كواليس "جعفر العمدة" ومواقفه مع محمد رمضان

منه فضالى تكشف عن أصعب مشاهدها فى "جعفر العمدة"

منة فضالى: أحمد فهيم لازم ياخد أوسكار على دور سيد فى "جعفر العمدة"

منه فضالى تكشف أسرارًا مثيرة فى كواليس مسلسل "جعفر العمدة"

مسلسل "جعفر العمدة" يتخطى 296 مليون مشاهدة خلال شهر رمضان

الأكثر قراءة

تأكيدًا لـ«الدستور».. الملا يعتمد العلاوة الجديدة للعاملين بقطاع البترول

بأثر رجعى.. مصادر: وزير البترول يعتمد العلاوة الجديدة للعاملين بالقطاع خلال ساعات

عقب 6 ساعات تحقيقات.. المتهم بقتل زوجته: لم أتعمد قتلها

فوز 16 ألف مواطن فى القرعة الإلكترونية العلنية للحج السياحى

هل غدا إجازة رسمية بجميع المصالح الحكومية 2023 بالتزامن مع يوم عيد العمال؟

محافظ قنا: الانتهاء من توسعات محطة معالجة صرف صحى الصالحية أكتوبر المقبل 

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سامي يكتب: "يعقوب".. الشيطان يبحث عن مؤرخ

إسراء شوقي

الفن يرد.. «المتحدة» بلسان كليوباترا «الهوية المصرية أولًا»

نسرين فؤاد

مصر البيت الكبير

حسين دعسة

الملكة رانيا العبدالله .. عن مستقبل الشباب الرياديين وفرص الصندوق الاستثمارى Flat6Labs

ماجد حبته

أرض الشمس المشرقة.. جمهوريتنا الجديدة.. والقارة السمراء

د.أحمد الخميسى

السودان يا أخت بلادى

د.كريمة الحفناوى

عيد العمال.. التحديات والمطالب

وائل لطفي

مصر وضيوفها

صور

حفل الفنان محمد منير فى العريش

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

محطة تل أبيب

المزيد

قصف جوى منسوب لإسرائيل على سوريا.. هل يحمل رسالة إلى حزب الله؟

الدورة الصيفية لـ"الكنيست الإسرائيلى": ملفات وقوانين مثيرة للجدل.. ما هى؟

إسرائيل تواصل تشديد إجراءاتها على حاجز الحمرا فى الأغوار الفلسطينيّة