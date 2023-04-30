أحمد عبدالله عن مسلسل "جعفر العمدة": الناس كرهتني بسبب شخصية "كارم"

قال الفنان أحمد عبدالله، إن شخصية "كارم فتح الله"، التي قدمها في مسلسل "جعفر العمدة"، الناس كرهتها بشكل كبير جدًا، مؤكدًا أن هذا الأمر أسعده كثيرًا لأن معنى ذلك وصوله للناس.

أفضل تعليق تلقاه على الدور

وأضاف خلال لقائه في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، والمذاع عبر فضائية "cbc"، أن أفضل تعليق تلقاه بعد الدور: "أنت مش ممكن تقدم الدور ده"، مؤكدًا أنه منذ قراءته لسيناريو المسلسل فإن كل الشخصيات كانت كأنها تسير على الأرض.

وأشار إلى أنه أصبح مشهورًا باسم "كيمو"، والناس تناديه به بعد المسلسل، مؤكدًا أن المشهد الذي جمعه بالفنانة مي كساب، في العمل أساس جماله في تأسيسه، وأنه يرى أنه انتصر للمرأة.