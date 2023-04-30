"الأوقاف" تفتح باب التقدم لمرافقة بعثات الحج 1445هـ

نشرت وزارة الأوقاف، إعلان مرافقة بعثات الحج الإشرافية لعام 1445هـ - 2024م ، وذلك من بين جميع الأئمة المعينين بالأوقاف ومن في حكمهم من المفتشين والقيادات الدينية من حملة الماجيستير والدكتوراه، وجميع الواعظات المعينات وكذا الواعظات المتطوعات المعتمدات بالوزارة.

وجاءت الشروط كالتالي:

1- أن يجتاز الإمام والواعظة بتفوق اختبار الثقافة الإسلامية، وفقه الحج الذي تعقده الوزارة؛ حيث إن مهمتهم ستكون هي التوعية وبيان الأحكام الفقهية المتعلقة بالحج.

2- بالنسبة للواعظات خاصة ألا يقل سن المتقدمة عن 45 عامًا في 1/ 1/ 2024م.

ونبهت الأوقاف على الراغبين والرغبات في التقدم للإعلان ملء النموذج المرفق في موعد أقصاه شهر من تاريخه على الرابط التالي، علمًا بأن الأولوية حال اجتياز المتقدم لجميع الاختبارات بكفاءة وتميز ستكون لمن لم يسبق له أو لها مرافقة البعثة.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNce6It0hCcvEgcWpgjjA7Uaq0WWSt2SMFUh1N0d4XjK7T6w/viewform?usp=sf_lin