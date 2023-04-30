الأحد 30 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التحقيق فى مصرع شاب سقط من الطابق الرابع بمنطقة بولاق الدكرور

مصرع شاب
مصرع شاب

تجري النيابة العامة بالجيزة تحقيقات موسعة في واقعة مصرع عامل بعد أن اختل توازنه وسقط من الطابق الرابع خلال تسلقه لصعود شقته بعد أن نسي المفتاح بداخلها، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارًا من العميد على عبدالرحمن رئيس قطاع الغرب يفيد فيه بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة بسقوط عامل من الطابق الرابع في بولاق الدكرور ووفاته في الحال، وعلى الفور أمر اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، المقدم مصطفى عبدالله، رئيس مباحث بولاق بالتوجه سريعا إلى مكان الحادث.

وبالانتقال تم التقابل مع شقيق المتوفى، عامل، 17 سنة، الذي أفاد بأنه حال عودة أخيه من العمل اكتشف ترك المفتاح بداخل الشقة فصعد إلى شقة أعلى شقته لينزل منها إلى شقته إلا أنه اختل توازنه وسقط وتوفي في الحال.

وجرى نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحاله العقيد محمد الصغير مفتش المباحث إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.

الأكثر قراءة

تأكيدًا لـ«الدستور».. الملا يعتمد العلاوة الجديدة للعاملين بقطاع البترول

هل غدا إجازة رسمية بجميع المصالح الحكومية 2023 بالتزامن مع يوم عيد العمال؟

عقب 6 ساعات تحقيقات.. المتهم بقتل زوجته: لم أتعمد قتلها

ضبط هارب مطلوب التنفيذ عليه فى أحكام بلغت 252 سنة فى الإسكندرية

المجلس القومى للطفولة والأمومة يزور مركز إصلاح بدر (فيديو)

فريق البوب الأمريكى الغنائى الشهير باك ستريت بويز فى زيارة لمصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سامي يكتب: "يعقوب".. الشيطان يبحث عن مؤرخ

إسراء شوقي

الفن يرد.. «المتحدة» بلسان كليوباترا «الهوية المصرية أولًا»

نسرين فؤاد

مصر البيت الكبير

حسين دعسة

الملكة رانيا العبدالله .. عن مستقبل الشباب الرياديين وفرص الصندوق الاستثمارى Flat6Labs

ماجد حبته

أرض الشمس المشرقة.. جمهوريتنا الجديدة.. والقارة السمراء

د.أحمد الخميسى

السودان يا أخت بلادى

د.كريمة الحفناوى

عيد العمال.. التحديات والمطالب

وائل لطفي

مصر وضيوفها

صور

حفل الفنان محمد منير فى العريش

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

محطة تل أبيب

المزيد

قصف جوى منسوب لإسرائيل على سوريا.. هل يحمل رسالة إلى حزب الله؟

الدورة الصيفية لـ"الكنيست الإسرائيلى": ملفات وقوانين مثيرة للجدل.. ما هى؟

إسرائيل تواصل تشديد إجراءاتها على حاجز الحمرا فى الأغوار الفلسطينيّة