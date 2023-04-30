الأحد 30 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

سيراميكا vs البنك الأهلي: تشكيل الفريقين في دور الثمانية بكأس الرابطة

البنك الاهلي
البنك الاهلي

أعلن بابا فاسيليو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة سيراميكا ضمن مباريات دور الثمانية لكأس الرابطة.

وجاء التشكيل علي النحو التالي 
حراسة المرمي.. محمد أبو جبل

خط الدفاع.. سعيدو سيمبوري _ احمد ياسين _ محمد بسيوني  _  عاصم صلاح

خط الوسط.. احمد سعيد _ محمود سيد  _ إسلام جابر _ موسي دياوارا  _ أحمد ياسر

خط الهجوم.. باسم مرسي

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي

احمد صبحي _  محمود الجزار _ كريم بامبو _أمير مدحت _ اسحاقو يعقوبو _ محمود قاعود _ محمد هلال _ محمد فتحي  _ خالد مصطفي.

فيما أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة معين الشعباني تشكيل الفريق لمواجهة البنك الأهلي في دور الـ8 من بطولة كأس الرابطة.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى:عامر عامر 

خط الدفاع: محمد شكري- مروان صحراوي- رجب نبيل - محمد عادل. 

خط الوسط: محمد كناريا- محمد إبراهيم- محمود نبيل - محمد عنتر - ميدو جابر 

خط الهجوم:  صلاح محسن

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من: محمد بسام - سيف تقا - احمد رمضان بيكهام - محمد توني - محمود زلاكة - عمرو قلاوة - أحمد القرموطي - وايو كونستات -احمد ريان

سعيدو سيمبوري دور الثمانية لكأس الرابطة بابافاسيليو محمد بسيوني بنادي البنك الأهلي عن تشكيل الفريق لمواجهة سيراميكا

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