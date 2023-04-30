الأحد 30 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تجديد حبس المتهمين بسرقة فيلا محمد صلاح فى التجمع

المتهمين بسرقة فيلا
المتهمين بسرقة فيلا محمد صلاح

قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة برئاسة المستشار أمير ناصف، اليوم الأحد، تجديد حبس متهمين بسرقة فيلا اللاعب محمد صلاح، 45 يومًا على ذمة التحقيقات.

 اعترف المتهمان أمام وجدى السولية مدير نيابة القاهرة الجديدة بارتكاب الواقعة، وأنهما على علم بأن الفيلا ملك اللاعب محمد صلاح، وقاموا بمراقبتها قبل سرقتها. 

ونجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط مرتكبى واقعة سرقة فيلا محمد صلاح نجم كرة القدم، بإحدى التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة، وإعادة المسروقات، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بتاريخ 12 مارس الماضي من مدير أعمال أحد لاعبي كرة القدم باكتشافه سرقة بعض محتويات الفيلا الخاصة باللاعب المذكور الكائنة بإحدى التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة. 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال تتبع خطوط السير تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مرتكبي الواقعة، وتبين أنهم شخصين "أحدهما سبق له العمل كفرد أمن بالمجمع السكنى المشار إليه"- مقيمين بمحافظة الإسماعيلية، وأن الواقعة ارتُكبت بتاريخ 12 مارس الماضي. 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأقر أحدهما بأنه نظراً لسابقة عمله كفرد أمن بذات التجمع السكني وعلمه بخلو الفيلا من قاطنيها خطط لارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثاني، حيث قاما بتسلق السور الخلفي للفيلا المشار إليها وارتكاب الواقعة.

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