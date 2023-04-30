الأحد 30 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم زيارات ميدانية لطلبة الجامعات للمشروعات القومية والوحدات العسكرية

قوات الدفاع الشعبى
قوات الدفاع الشعبى والعسكرى

نظمت القوات المسلحة، ممثلة فى قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى، عددا من الزيارات الميدانية لطلبة الجامعات «الحكومية- الخاصة- الأهلية» إلى عدد من المشروعات التنموية والوحدات العسكرية، بإجمالى عدد «472» زيارة.

يأتي هذا فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتوعية فئات المجتمع بالطفرة الهائلة فى مجال التنمية الشاملة وما تقوم به الدولة من تنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية.

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وتضمنت الزيارات العديد من المشروعات القومية، منها «مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية- محطة تحلية مياه الصرف الصحى ببحر البقر- مشروع إسكان 500 ألف وحدة سكنية بالمحافظات- العديد من المدن الصناعية والاستثمارية بالمحافظات- الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية- الشركة الوطنية للرمال السوداء- الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضى الصحراوية (مشروع توشكى)». 

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كما شارك قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى عددا من طلبة الجامعات زيارتهم لشركتى سايلوفودز للصناعات الغذائية، والنصر للكيماويات الوسيطة، حيث تم استعراض إمكانيات وقدرات الشركة وحجم الإنتاج الذى توفره فى الأسواق المصرية، وكذا حجم الصادرات للعديد من دول العالم.

وتهدف الزيارات إلى زيادة الوعى والمعرفة لدى شباب الجامعات بحجم المشروعات القومية التى تنفذها الدولة، ومدى الاستفادة منها خلال دراستهم، وكذا التعرف على حجم فرص العمل التى توفرها تلك المشروعات للشباب، والمتابعة الميدانية لحجم الإنجازات التى قامت بها الدولة المصرية خلال الفترة السابقة.

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كما تضمنت الزيارات عددا من الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية وقيادتى المظلات والصاعقة، وعددا من القواعد البحرية والجوية، وعددا من كليات الأكاديمية العسكرية المصرية، حيث تم استعراض ما شهدته وحدات القوات المسلحة من تطوير وتحديث عكس الكفاءة القتالية والإدارية لوحدات القوات المسلحة.

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وأعرب الطلبة وأعضاء هيئة التدريس عن سعادتهم وفخرهم بكل ما شاهدوه من إنجازات حققتها الدولة المصرية، واعتزازهم بقواتهم المسلحة وما تقوم به من مساندة مؤسسات الدولة فى تنفيذ العديد من المشروعات.

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