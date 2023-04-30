الأحد 30 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

المنطقة الغربية العسكرية تنظم عدداً من الفعاليات المميزة لدعم المجتمع المدنى

المنطقة الغربية العسكرية
المنطقة الغربية العسكرية

تزامناً مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الواحد والأربعين لتحرير سيناء، نظمت المنطقة الغربية العسكرية عدداً من الفعاليات المميزة، وذلك لزيادة أواصر الترابط مع المجتمع المدنى.

ونظمت المنطقة الغربية العسكرية لقاءً توعوياً مع عدد من أبناء محافظة مطروح وعدد من شيوخ وعواقل وعمد وأعضاء الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والأطفال من ذوى الهمم، حيث تضمن اللقاء استعراض جهود المنطقة من خلال حفر (22) بئر مياه بالمدن والقرى نطاق المسئولية، فضلاً عن فتح المنافذ الثابتة والمتحركة لتوفير السلع والمنتجات بأسعار مخفضة، وكذا توزيع عدد من السلع والمنتجات بالمجان بالمناطق الأكثر احتياجاً.

كما قامت المنطقة الغربية العسكرية بتنظيم إفطار جماعى ضم (5000) فرد من أبناء محافظة مطروح،
فضلاً عن توزيع (1000) قطعة ملابس على الأطفال بالقرى تزامناً مع الإحتفال بعيد الفطر المبارك.

وألقى اللواء أ ح محمد عز الدين جحوش قائد المنطقة الغربية العسكرية كلمة نقل خلالها تحيات
الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر
رئيس أركان حرب القوات المسلحة لأبناء مطروح، مؤكداً أن القوات المسلحة لا تدخر جهداً لدعم جهود الدولة فى توفير حياة كريمة لأبناء المحافظة.

من جانبهم أعرب أبناء محافظة مطروح عن تقديرهم الكامل للقوات المسلحة وتواصلها المستمر معهم لحل مشاكلهم وتقديم كافة أوجه الدعم لهم.

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